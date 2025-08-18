GENERANDO AUDIO...

Diccionario Cambridge amplía abanico de palabras. Foto: Pexels

El Diccionario de Cambridge anunció la incorporación este lunes de más de seis mil nuevas palabras, incluyendo términos popularizados en internet y redes sociales como “skibidi”, “tradwife” y “delulu”, informó este lunes la institución británica.

“La cultura de internet está cambiando la lengua inglesa y el efecto es fascinante para observar y capturar en el diccionario”, dijo el gestor léxico del Diccionario de Cambridge, Colin McIntosh, en un comunicado.

Nuevas palabras en el Diccionario Cambridge y cómo usarlas

A través de su página en internet, el Diccionario Cambridge muestra a cualquier persona el significado de “skibidi”, “tradwife” y “delulu”, así como algunas oraciones de ejemplo para usar dichos términos:

Se trata de una palabra que puede tener diferentes significados, como “genial” o “malo”, o puede usarse sin ningún significado real, como una broma.

Ejemplos de uso: “What the skibidi are you doing?”, “¿Qué diablos estás haciendo?” // “What was the most skibidi part?”, “¿Cuál fue la parte más skibidi?”.

Se trata de una palabra que hace referencia a una mujer casada, especialmente una que publica en redes sociales, que se queda en casa cocinando, limpiando, etc., y tiene hijos a su cargo. Tradwife es la abreviatura de “esposa tradicional”.

Ejemplos de uso: “Gen Z is watching a lot of tradwife content”, “La generación Z está viendo mucho contenido de mujeres tradicionales” // “Trad wives don’t split the bill!”, ¡Las esposas tradicionales no dividen la cuenta!.

Se trata de una palabra donde se elige creer cosas que no son reales ni verdaderas.

Ejemplo de uso: “I call my friend delulu because she has crushes on famous people and thinks she’s actually going to meet them.”, “Llamo a mi amiga delulu porque está enamorada de gente famosa y cree que realmente va a conocerlos.”

Sobre el Diccionario de Cambridge y otras palabras incorporadas

La institución británica utiliza el llamado Cambridge English Corpus, una base de datos de más de dos mil millones de palabras en inglés escrito y oral, para observar cómo las nuevas palabras se utilizan por diferentes personas, con qué frecuencia y en qué contextos.

Además de las palabras mencionadas, también se agregarán al diccionario otros términos como ‘broligarquía’, para referirse a un “grupo de personas, especialmente hombres, que dirigen empresas tecnológicas y tienen influencia política” o “mouse jiggler” (sacudidor de ratón) para denominar a la persona que pretende que teletrabaja cuando no lo está haciendo.

