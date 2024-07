¿Qué es el grooming y cómo evitar que menores de edad sean víctimas de él?

¿Qué es el Grooming? En UnoTV.com Maggie Hegyi nos platica sobre este tema, pues cada vez es más frecuente saber de nuevas víctimas de ciberdelitos, principalmente menores de edad, como nos referimos en esta ocasión.

¿Qué es el Grooming?

El Grooming es una acción donde los adultos se ganan la confianza de los menores de edad, con fines sexuales:

“El Grooming, es un anglicismo para un engaño pederasta, es cuando algunos adultos por medio de Internet tienen contacto con menores de edad; niños, niñas o adolescentes, y por medio de esas pláticas se ganan su confianza, todo esto con fines sexuales. Primero crean lazos de amistad, de empatía, de solidaridad, con una personalidad totalmente falsa, ya que se ganan su confianza empiezan a pedir fotografías, videos, contenido pornográfico y sexual, y no nada más es tener ese material íntimo; incluso, conocer a estos menores y tener un encuentro sexual.” Maggie Hegyi

¿Cómo identificar un caso de Grooming?

Padres de familia, es importante que los menores sepan qué es el Grooming, ya que hoy día existen diversas redes sociales, aunado a la facilidad que hay del acceso a Internet, por lo que deben estar un paso adelante para cuidar y orientar a sus hijos, ya que los peligros cibernéticos existen; hay quien es víctima de sexting y del ciberacoso.

Ante un caso de Grooming, se pueden detectar los siguientes aspectos:

Crean vínculo de confianza

Aíslan a la víctima de sus familiares

Empiezan a tener conversaciones subidas de tono

Inician las peticiones

Después se realizan amenazas

Y es que aquí la víctima comienza a recibir comentarios sobre qué deben hacer, de lo contrario les dicen que utilizarán las imágenes que enviaron, en su contra.

¿Cómo proteger a los hijos de los ciberataques?

Papás, ahora que saben qué es el Grooming, es muy importante reaccionar y brindarle ciertas herramientas a los menores:

“Si los adolescentes tienen redes sociales, como papás te fijes en la privacidad de esas redes sociales, que no sea una red abierta; enséñale también a proteger sus datos personales; y que no acepte a cualquier persona que no conozca, siempre trata de procurar una comunicación abierta con tu hijo, que te tenga la confianza de poderte contar. Suena complicado, pero si se puede.” Maggie Hegyi

¿Dónde y cómo denunciar este tipo de delitos?

Si llegas a enterarte que tu hijo está sufriendo de Grooming, es muy importante que denuncies al 088, donde la denuncia es segura y confidencial.

¿Por qué hay polémica por el podcast Florencia Guillot?

La influencer de Nuevo León, Florencia Guillot está en la polémica debido a su reciente podcast donde invitó a la también influencer, Paulina Florencia, y a su esposo, Mau Cuevas, para que relataran su historia de amor, la cual han compartido durante 17 años; sin embargo, la controversia surgió de los usuarios que escucharon el relato pues se hizo referencia al tema de edades que ambos tenían al momento de iniciar su relación.

Por el relato, Paulina habría tenido entre 12 y 15 años, al tiempo que Mau estaría por cumplir 30 años de edad, además habiendo ya tenido un matrimonio fallido y un hijo; por lo que, se hizo referencia a que un adulto comenzó una relación amorosa con una menor de edad, y lo que eso conlleva.

Ante la transmisión del podcast, se trae al recuerdo el Grooming (la acción donde los adultos se ganan la confianza de los menores de edad, con fines sexuales). De esta manera, quienes estaban escuchando el relato y fueron atando cabos, recriminaron que un adulto sostuviera una relación con una niña; aunque, ahí no quedaron las críticas, pues también se dirigieron hacia Florencia Guillot por no reaccionar de diferente manera y decir que dicha relación (por cuestión de las grandes diferencias de edades) no tendría que haberse dado.