El Desfile de Catrinas vuelve a llenar de color y tradición las calles de CDMX: fecha, horarios y ruta

GENERANDO AUDIO...

Todo lo que debes saber del Desfile de Catrinas 2025 | Foto: Cuartoscuro

El Desfile de Catrinas se ha convertido en un símbolo cultural y un referente turístico de la capital de la Ciudad de México. Como cada año reunirá a miles de participantes y espectadores que celebran la identidad mexicana a través del color, el arte y la memoria.

El evento, que forma parte de las celebraciones del Día de Muertos 2025, rinde homenaje a la catrina, una creación icónica del caricaturista José Guadalupe Posada. Más que un simple personaje, esta figura representa el ciclo de la vida y la muerte.

Origen y evolución de la Catrina

Durante las fiestas de Día de Muertos, la Catrina se convierte en uno de los símbolos más reconocibles de la Ciudad de México. Esta elegante calavera, que puede aparecer con ropa colorida o sobria, fue popularizada por Diego Rivera en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, inspirándose en los grabados de José Guadalupe Posada.

Desde entonces, la figura ha trascendido como un fenómeno cultural del siglo XX, vinculando la tradición prehispánica con la identidad nacional y sirviendo de inspiración para artistas que crean desde figuras de papel maché hasta representaciones modernas en todo el país.



¿Cuándo y dónde será el Desfile de Catrinas?

Si ya tienes planeado asistir al gran desfile de catrinas, recuerda que será el próximo domingo 26 de octubre, dando marcha desde el Ángel de la Independencia, llegando al Zócalo de la CDMX, desde las 9:00 horas.

Esta edición promete ser más vistosa y participativa, con contingentes integrados por colectivos artísticos, músicos, bailarines y cientos de personas caracterizadas con trajes típicos y maquillaje tradicional.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Flores de cempasúchil, sombreros elegantes, colores vibrantes y detalles artesanales que serán parte del recorrido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

¿Cuándo es el Gran Desfile de Catrinas? ¿Cuándo? Domingo 26 de octubre

Domingo 26 de octubre ¿A qué hora? 9:00 horas

9:00 horas ¿En dónde? Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Dirección: Av. P.º de la Reforma 342-Piso 27, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX

¿Por qué es importante el desfile de día de muertos?

Dicho desfile se ha consolidado como un espacio para promover el orgullo, la cultura y la creatividad. Además de los elementos visuales, el evento busca rescatar el valor simbólico de Día de Muertos, que es recordar a quienes ya no están, celebrar la vida y mantener una tradición que ha sido reconocida como Patrimonio Cultural.

Recomendaciones para disfrutar del Festival de Catrinas en CDMX

En caso de ser tu primera vez en el Mega Festival de Catrinas o simplemente quieres mejorar tu experiencia a años anteriores, se recomienda:

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Asistir con anticipación y tiempo disponible ya que habrá espacios en los que te podrás caracterizar de catrín o catrina.

Usar ropa cómoda

Mantenerse hidratado durante el recorrido

Respetar las vallas y zonas delimitadas

Aprovechar las zonas decoradas

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.