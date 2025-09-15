El mural en honor a Alicia Matías, la ‘abuelita heroína’ de Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

¡Hacen mural en honor a Alicia Matías Teodoro! | Foto: X (@ADNoticiasMex)

Alicia Matías Teodoro es el nombre de la “abuelita heroína” que protegió con su vida a su nieta durante la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa del pasado 10 de septiembre. Tras su fallecimiento, un grupo de artistas urbanos hizo un mural en su honor en Puente de La Concordia, según dejaron ver en redes sociales.

El movimiento callejero “Made X La Calle“, compuesto por artistas como Snoke y Yonerone, salieron a los bajo puentes de La Concordia, sobre Calzada Ignacio Zaragoza para dibujar una virgen de Guadalupe sobre Alicia Matías, quien falleció el pasado 12 de septiembre y fue velada este fin de semana.

Así es el mural en honor a Alicia Matías, la “abuelita heroína”

A pocos metros del lugar en el que una pipa de gas explotó y dejó un saldo de 14 personas fallecidas, el artista urbano Snoke pasó dos días pintando un mural en honor a Alicia Matías Teodoro.

Con la única ayuda de una plataforma, se dedicó a la creación de un diseño en tonalidades azules en el que aparece la “abuelita heroína de Iztapalapa” después de la explosión y con alas, protegida por la virgen de Guadalupe.

La obra se encuentra justo a un lado del puente peatonal que cruza la carretera federal México-Puebla, a unos metros del Puente de la Concordia.

El artista aseguró venir del colectivo Made X La Calle y agradeció tanto a los ciudadanos como al artista Yonerone, pues gestionaron el material, el espacio de la barda, los andamios y todo lo necesario para hacerlo, según dijo al diario El Universal.

Snoke tiene 33 años y es originario de Cuernavaca, Morelos. Desde los 19 años ha realizado obras que han sido expuestas en galerías, también ha pintado en las calles y actualmente vive en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

Otros homenajes a la “abuelita heroína” de Iztapalapa

Un artista de Mérida, Yucatán, conocido en redes sociales como Danny the Groomer, hizo un mural en homenaje a la abuelita heroina de la explosión de pipa en Iztapalapa.

La obra fue realizada en apoyo con el artista José Martínez en la colonia Miraflores a la altura del Parque de los Mangos, en Mérida.

En la imágen también aparece Cereza, la perrita rescatada embarazada tras la tragedia.

¿Quién fue Alicia Matías Teodoro?

En medio de esa tragedia, Alicia Matías, de 49 años, se convirtió en un ejemplo de amor incondicional. Mientras trabajaba como checadora de transporte público en el paradero de Santa Martha Acatitla, cuidaba a su nieta Jaclyn Azulet, de 2 años.

Al registrarse la explosión, Alicia la cubrió con su cuerpo para protegerla, evitando que sufriera heridas mayores. Aunque la niña resultó lesionada, logró sobrevivir gracias al sacrificio de su abuela.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron a Alicia con graves quemaduras, cargando a la pequeña en brazos antes de recibir auxilio de un policía. Desde entonces, fue reconocida en todo el país como la “abuelita heroína”.