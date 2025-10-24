GENERANDO AUDIO...

Conoce a los ganadores del Premio Princesa de Asturias 2025 | Foto: Getty Images

Los Premios Princesa de Asturias se entregaron este viernes 24 de octubre desde el Teatro Campoamor en Oviedo, España. Entre los galardonados se encuentran la fotógrafa mexicana, Graciela Iturbide, y el Museo Nacional de Antropología e Historia que tiene su sede en la Ciudad de México.

Cabe destacar que el reconocimiento a la artista se dio desde el pasado mes de mayo, mientras que el nombramiento a la institución cultural mexicana se hizo en junio.

Todos los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2025

El portal oficial de la Fundación Princesa de Asturias, encargada de repartir los premios anuales, muestra a los ganadores de las ocho categorías de este año:

Comunicación y Humanidades: Byung-Chul Han

Letras: Eduardo Mendoza

Ciencias Sociales: Douglas Massey

Artes: Graciela Iturbide

Deportes: Serena Williams

Concordia: Museo Nacional de Antropología e Historia (México)

Investigación Científica y Técnica: Mary-Claire King

Cooperación Internacional: Mario Draghi

Cabe destacar que, antes de la ceremonia, los ganadores se reunieron con la Reina Letizia de España, las princesas Leonor y Sofía de España y el Rey Felipe VI de España durante las audiencias de los premios “Princesa de Asturias” en el Hotel Reconquista.

¿Quiénes son los ganadores de los Premios Princesa de Asturias?

Graciela Iturbide, Artes

Graciela Iturbide nació en Ciudad de México el 16 de mayo de 1942. En 1969 ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM con la intención de ser directora de cine, pero su encuentro con el fotógrafo Manuel Álvarez Bravo la llevó a descubrir su verdadera pasión: la fotografía.

Bajo la influencia de Bravo, con quien trabajó entre 1970 y 1971, desarrolló una mirada artística única que más tarde la convertiría en una de las fotógrafas más reconocidas de México y del mundo.

Su obra se caracteriza por una mirada poética que transita entre la realidad y la magia, explorando la vida social y cultural de México y otros países, según la propia Fundación Princesa de Asturias.

En los años setenta recorrió Latinoamérica y, en 1978, fue comisionada por el Instituto Nacional Indigenista para documentar comunidades indígenas como los pueblos seri y de Juchitán, este último origen de su emblemático libro Juchitán de las mujeres (1989).

Con el paso del tiempo amplió su mirada hacia otros temas y geografías, desde Cuba e India hasta Estados Unidos, y su característico uso del blanco y negro le permitió dotar de profundidad simbólica tanto a retratos como a objetos y paisajes.

A lo largo de su trayectoria, Iturbide ha expuesto en instituciones de prestigio como el Centro Pompidou, el Getty Museum y el Philadelphia Museum of Art.

También ha publicado numerosos libros y recibido reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México (2008), el Lucie Award (2010) y el Premio William Klein de la Academia de Bellas Artes de Francia (2023).

Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y doctora honoris causa por varias universidades, su legado reafirma la fuerza del arte fotográfico como una forma de ritual, observación y poesía visual.

Museo Natural de Antropología e Historia, Concordia

El Museo Nacional de Antropología e Historia de México fue creado en 1940 a partir del traslado de las colecciones del antiguo Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía al Castillo de Chapultepec. Su edificio actual, inaugurado en 1964 en el Bosque de Chapultepec, se convirtió en un ícono de modernidad y desarrollo para el país.

Dedicado a investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico y etnográfico de México, el museo forma parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y cuenta con un patronato que respalda sus proyectos de restauración y conservación. En 2024, alcanzó un récord histórico de asistencia con más de tres millones de visitantes.

Considerado uno de los museos más importantes de Iberoamérica, el Museo Nacional de Antropología e Historia es un espacio de reflexión sobre la herencia indígena de México y un referente global en el estudio de las culturas del mundo.

Con más de veinte salas y cuarenta y cinco mil metros cuadrados de construcción, alberga cerca de doscientas cincuenta mil piezas, de las cuales unas ocho mil están en exhibición.

Su colección se alimenta desde 1972 exclusivamente de proyectos arqueológicos del INAH y de repatriaciones internacionales. Entre sus salas se encuentran también objetos del periodo virreinal, que dan cuenta del mestizaje cultural entre las civilizaciones indígenas y la influencia española.

El museo resguarda algunas de las piezas más emblemáticas del patrimonio mexicano, como la escultura de la diosa Coatlicue, la Piedra del Sol, la Piedra de Tízoc, la máscara de jade del emperador Pakal y la del dios Murciélago.

En 2017 incorporó a su acervo el esqueleto prehistórico femenino más antiguo y genéticamente intacto del continente, conocido como «Naia». Además de su colección permanente, el Museo Nacional de Antropología organiza exposiciones temporales e itinerantes, y su edificio —obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez— alberga la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.

Declarado Monumento Artístico por el Gobierno de México, el museo ha recibido distinciones como la Medalla 1808 y el Premio Fundación México Unido por su excelencia cultural.

Byung-Chul Han, Comunicación y Humanidades

Byung-Chul Han (Seúl, 1959) es un filósofo y ensayista surcoreano que estudió Literatura Alemana, Teología y Filosofía en Alemania, donde se doctoró en 1994 con una tesis sobre Heidegger.

Ha sido profesor en universidades europeas como Basilea, Karlsruhe y la Universidad de las Artes de Berlín, y es reconocido como uno de los pensadores contemporáneos más influyentes por su análisis crítico de la sociedad moderna.

A través de libros como La sociedad del cansancio, La agonía del Eros o No-cosas, Han reflexiona sobre la pérdida del deseo, la hiperactividad y la falta de contemplación en el mundo actual.

Traducido a múltiples idiomas, ha recibido premios internacionales y continúa ampliando su pensamiento hacia la esperanza, la inactividad y la necesidad de recuperar el silencio y la reflexión.

Eduardo Mendoza, Letras

Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943) es novelista, dramaturgo, traductor y lingüista. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, estudió Sociología en Londres y trabajó durante casi una década como traductor en la ONU en Nueva York.

Más tarde, continuó su labor como intérprete en organismos internacionales y profesor de traducción en la Universidad Pompeu Fabra.

Su carrera literaria comenzó en 1975 con La verdad sobre el caso Savolta, considerada la primera novela de la Transición española, en la que ya se aprecia su dominio de distintos registros narrativos y su característico humor.

A lo largo de su trayectoria, Mendoza ha cultivado un estilo en el que se mezclan la sátira, la parodia y géneros como la novela negra o la ciencia ficción, con obras destacadas como La ciudad de los prodigios, Sin noticias de Gurb, El asombroso viaje de Pomponio Flato y la trilogía Las tres leyes del movimiento.

Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Cervantes (2016), el Planeta (2010) y el Kafka (2015), consolidándose como uno de los autores más reconocidos de la literatura española contemporánea.

Douglas Massey, Ciencias Sociales

Douglas Steven Massey (Olympia, Washington, 1952) es un destacado sociólogo estadounidense especializado en migración, segregación residencial y estratificación social.

Se licenció en Sociología, Psicología y Español por la Western Washington University y obtuvo su maestría y doctorado en Sociología en la Universidad de Princeton, donde actualmente ejerce como profesor Henry G. Bryant.

Desde esta institución ha dirigido la Oficina de Investigación Poblacional y el Programa de Estudios de Población, consolidándose como una figura clave en el estudio de las dinámicas migratorias y la desigualdad social.

Reconocido por su enfoque multidisciplinar, Massey ha cofundado, junto con Jorge Durand, el Mexican Migration Project y el Latin American Migration Project, investigaciones pioneras sobre los flujos migratorios latinoamericanos.

Entre sus obras más influyentes destacan American Apartheid (1993) y Beyond Smoke and Mirrors (2002), ambas referentes en el análisis de la segregación racial y las políticas migratorias en Estados Unidos.

Miembro de prestigiosas academias internacionales y doctor honoris causa por varias universidades, ha recibido múltiples premios por su labor académica y su contribución al entendimiento público de la sociología.

Serena Williams, Deportes

Serena Jameka Williams (Saginaw, Michigan, 1981) comenzó a jugar tenis a los cinco años guiada por su padre y junto a su hermana Venus. Se convirtió en profesional en 1995 y alcanzó rápidamente el éxito al ganar en 1998 Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos en dobles mixtos.

Un año después consiguió su primer título de la WTA y su primer Grand Slam en individuales. A lo largo de su carrera conquistó 73 títulos individuales, 23 Grand Slam individuales y cuatro medallas de oro olímpicas, consolidándose como una de las mejores tenistas de la historia y un referente de fortaleza física, mental y técnica.

Primera del ranking mundial por primera vez en 2002, Serena dominó el tenis femenino durante dos décadas, igualando y luego superando el récord de Steffi Graf en títulos de Grand Slam y batiendo marcas históricas como las 308 victorias en torneos mayores.

Además de su legado deportivo, ha destacado por su compromiso social a través de la Serena Williams Foundation, The Williams Sisters Fund y el Yetunde Price Resource Center, centrados en la educación y la ayuda a víctimas de la violencia.

Reconocida con múltiples premios internacionales, como el Laureus a la Mejor Deportista del Año en cuatro ocasiones y su nombramiento como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, Serena Williams es símbolo de excelencia, resiliencia y liderazgo dentro y fuera de las canchas.

Mary-Claire King, Investigación Científica y Técnica

Mary-Claire King (Chicago, 1946) es una destacada genetista estadounidense reconocida por descubrir el gen BRCA1, cuyas mutaciones están relacionadas con el cáncer de mama y de ovario.

Graduada en Matemáticas por el Carleton College y doctora en Genética por la Universidad de Berkeley, desarrolló investigaciones pioneras que demostraron la estrecha similitud genética entre humanos y chimpancés.

Actualmente es profesora en la Universidad de Washington y miembro afiliado del Fred Hutchinson Cancer Center. Su hallazgo del BRCA1 en 1990 transformó la comprensión científica del cáncer al demostrar su base genética, abriendo nuevas vías para su diagnóstico y tratamiento.

Además de su trabajo científico, King ha aplicado la genética a la defensa de los derechos humanos, especialmente en la identificación de desaparecidos durante dictaduras latinoamericanas, colaborando con las Abuelas de Plaza de Mayo en la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos en Argentina.

También ha contribuido al estudio de enfermedades mentales como la esquizofrenia, integrando genética y neurociencia para entender su origen molecular.

Miembro de prestigiosas academias científicas y doctora honoris causa por más de veinte universidades, ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla Nacional de Ciencias de EE. UU. (2016), el Premio Lasker-Koshland (2014) y la Public Welfare Medal (2025), consolidando su legado como una de las científicas más influyentes de nuestro tiempo.

Mario Draghi, Cooperación Internacional

Mario Draghi (Roma, 1947) es un economista y político italiano reconocido por su papel decisivo en la estabilidad de la economía europea. Doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), fue profesor universitario y director ejecutivo del Banco Mundial antes de ocupar cargos clave en el Tesoro italiano y en Goldman Sachs.

En 2005 asumió la gobernación del Banco de Italia y, en 2011, la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), donde se ganó el apodo de “el salvador del euro” por su gestión durante la crisis de deuda soberana.

Su célebre promesa de hacer “lo que fuera necesario” para preservar la moneda única se convirtió en un símbolo de la defensa del proyecto europeo.

Durante su mandato en el BCE, Draghi impulsó el “Plan Draghi”, un programa de compra de activos para estimular la economía y mantener la inflación estable.

Posteriormente, entre 2021 y 2022, fue primer ministro de Italia al frente de un gobierno de unidad nacional, centrado en reformas estructurales y en la gestión de los fondos europeos de recuperación.

Reconocido por su visión integradora y su defensa del multilateralismo, ha seguido contribuyendo a la política europea, como en su informe sobre la competitividad del continente presentado en 2024.

Galardonado con distinciones como el Premio Europeo Carlos V (2024) y la Medalla al Mérito de la República Italiana, Draghi es considerado una de las figuras más influyentes en la historia reciente de la Unión Europea.