En México 7.4 millones hablan lenguas indígenas… pero 6 de cada 10 están en riesgo de desaparece

En México existen 68 lenguas originarias. Foto: Cuartoscuro

En México, 7.4 millones de personas de 3 años y más hablan alguna lengua indígena, pero 6 de cada 10 de estas lenguas están en riesgo de desaparecer, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). El país reconoce oficialmente 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas, pero la mayoría enfrenta una pérdida acelerada de hablantes.

Este 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, instaurado por la ONU para visibilizar los desafíos que enfrentan estas comunidades en derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación y salud.

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 del INEGI, 39.2 millones de personas se identifican como indígenas. Oaxaca (26.3 %), Yucatán (24.3 %) y Chiapas (22.4 %) concentran los mayores porcentajes de población indígena, mientras que Aguascalientes, Guanajuato y Coahuila registran los más bajos.

Lenguas en riesgo extremo

Varios lenguas originarias cuentan con menos de 200 hablantes, lo que los coloca en peligro crítico. Ejemplos:

Ixcateco (Xjuani) – Oaxaca: cerca de 40 hablantes

– Oaxaca: cerca de 40 hablantes Kiliwa – Baja California: solo 3 hablantes nativos en 2019

– Baja California: solo 3 hablantes nativos en 2019 Kumiai – Baja California: alrededor de 60 hablantes

– Baja California: alrededor de 60 hablantes Ayapaneco – Tabasco: cerca de 8 hablantes

– Tabasco: cerca de 8 hablantes Paipai – Baja California: unos 200 hablantes

En casos extremos, como el ayapaneco, incluso la falta de comunicación entre los últimos hablantes por diferencias personales ha dificultado su transmisión.

El ixcateco: renacer desde la Sierra Mixteca

Un ejemplo que podría replicarse es el de Santa María Ixcatlán, Oaxaca, la lengua ixcateca estuvo a punto de desaparecer: hace unas décadas solo quedaban ocho hablantes. Gracias al esfuerzo comunitario, hoy más de 40 personas pueden comunicarse en ella.

“Nuestra lengua no morirá”, dice doña Aurelia, maestra que enseña ixcateco a niñas y niños no sólo en las aulas, sino también en huertos, fiestas y reuniones comunitarias. La comunidad ha creado materiales didácticos, grabado cantos y cuentos tradicionales y fomenta el uso del idioma en asambleas para asegurar su transmisión a las nuevas generaciones. La entrada del pueblo tiene señalética en ixcateco para recordar que la lengua no sólo sobrevive en los libros sino también en la vida diaria.

Causas de desaparición

Entre las causas están la migración a ciudades, la discriminación, la preferencia por el español y la falta de políticas públicas efectivas. En comunidades pequeñas, la muerte de un hablante puede significar la pérdida definitiva de una parte de la lengua.

Actualmente, México reconoce oficialmente 68 lenguas indígenas. Aunque muchas conservan miles de hablantes, otras se encuentran al borde de la extinción.

Las 68 lenguas indígenas de México

Baja California y norte del país}



Ku’ahl, Kumiai, Paipai, Kiliwa, Cucapá, Kickapoo, Tarahumara, Tepehuano del norte, Tepehuano del sur, Chichimeco jonaz, Guarijío, Pápago, Mayo, Yaqui, Seri, Pima.

Pueblos mayas y mesoamericanos



Ixil, Q’eqchi’, Awakateko, K’iche’, Akateko, Kaqchikel, Jakalteco, Mam, Tsotsil, Tojolabal, Teko, Qato’k, Lacandón, Tseltal, Zoque, Ch’ol, Chuj, Q’anjob’al, Tlapaneco.

Centro y sur de México



Mixteco, Amuzgo, Otomí, Huichol, Tlahuica, Mazahua, Matlatzinca, Tarasco, Cora, Mazateco, Zapoteco, Chontal de Oaxaca, Mixe, Chinanteco, Huave, Chatino, Ixcateco, Chocholteco, Triqui, Cuicateco.

Regiones del Golfo y sur



Totonaco, Popoloca, Huasteco, Pame, Ayapaneco, Chontal de Tabasco, Náhuatl, Tepehua, Oluteco, Sayulteco, Popoluca de la sierra, Texistepequeño, Maya.

Fuente: Sistema de Información Cultural (SIC)