César Antúnez es un joven artista originario de la región mixe, Oaxaca, quien cobijado por el rap da vida a canciones en las que ensalza las tradiciones del lugar que lo vio nacer y sobre todo su lengua, el ayuuk, cuya palabra, en su compleja definición en español, significa “gente del idioma florido”.

Pese a que César, cuyo nombre artístico es Mixe Represent, sigue sufriendo la discriminación que sus padres y abuelos han vivido en diversas ocasiones, él se concentra en la música, las rimas, el rap y la escritura y no da importancia a comentarios que, en pleno Siglo XXI, algunas personas hacen sobre su origen, lengua y hasta manera de cantar.

UnoTV platica con el joven creador de Tamazulapam quien en sus composiciones y letras busca preservar la lengua mixe y la amplia cultura que rodea a la sierra norte de Oaxaca, además de darla a conocer y trasladarla, a manera de enseñanza, a las nuevas generaciones.

Cantar rap en mixe para preservar la lengua

Al hablar sobre sus composiciones, las cuales canta en mixe, César Antúnez confiesa que “no fue planeado” e incluso sus primeras letras fueron en español, sin embargo, una prohibición familiar lo llevó a ensalzar la lengua de la cual ahora se siente orgulloso.

“Me di cuenta, conforme fue pasando el tiempo y al tratar de entender por qué escribo en mixe, que fue por algo interno, personal. A mí no me enseñaron a hablar el ayuuk de niño, en mi casa prácticamente se burlaban de cómo lo hablaba. Mis papás en realidad no querían que hablara el ayuuk porque ellos en la Ciudad de México, al conocerse, sufrieron toda esta cuestión de discriminación y de malos tratos por la forma en que hablaban y se vestían”. Mixe Represent.

El artista oaxaqueño abunda que, al final, hable o no ayyuuk, él sigue sufriendo todo tipo de discriminación, “quizá ya no como le tocó a sus padres”, sin embargo, “este tipo de actitudes siguen presentes”.

“Mis dos abuelas fueron las que me enseñaron el ayuuk, lo básico, lo demás lo fui aprendiendo con amigos, en la escuela, con señores, en la calle, con abuelos, abuelas… Ahora yo quiero compartir ese mensaje, la lengua. Lo que yo hago lo estoy dedicando a los niños, los jóvenes, porque aquí no hay material como libros o escritos en ayuuk”, señala César.

La música, un sueño que se cumplió

El camino en la música para Mixe Represent comenzó con un disco que le regaló su primo hermano, el cual le sirvió de impulso para empezar a escribir, rimar y dotar de melodías a las palabras.

“Fue gradual, comencé escribiendo cuentos, algunos poemas. En casa me prohibieron escuchar rap, sobre todo en español, por sus letras de fiesta y demás. Me oculté escuchando rap en inglés; poco a poco fui escribiendo letras sobre lo que me pasaba o imaginaba”. Mixe Represent.

En 2009, ya más inmiscuido en las melodías y los tiempos que las acompañan, César comenzó a componer sus primeras canciones. Desde esa fecha ha trabajado de manera independiente con experimentaciones que lo han llevado a buen puerto, pues, actualmente, uno de sus temas, titulado “Son tus ojos tranquilos”, supera las 30 mil reproducciones en Spotify.

“De repente llegan momentos en los que digo, ya no puedo, ya no quiero hacerlo, me dedicaré a otra cosa, sin embargo, el sueño de aquel niño de 14 años que quería hacer canciones sigue estando presente”. Mixe Represent.

¿Qué hacer ante la discriminación?

Al hablar sobre el tema de la discriminación, de la cual sigue siendo víctima en pleno Siglo XXI, César señala que ha aprendido a sobrellevarlo porque lo que más le interesa en este momento es compartir su música, letras y rimas.

“Trato de no tomar en cuenta todos esos comentarios. Cuando me subo a un escenario desaparezco y me convierto en el personaje de Mixe Represent. Trato de dejar a un lado todo lo que esté sucediendo y quizá es por eso por lo que aún no bajo la guardia, aunque muchos me han dicho que no les gusta lo que estoy haciendo. Tengo el mensaje, la propuesta y una finalidad con mi proyecto y por eso es que sigo trabajando”. Mixe Represent.

La difusión de la lengua mixe no se limita al rap sobre uno o varios escenarios, sino que, para César, va más allá y ejemplo de ello es su libro de trabalenguas monolingüe, en ayuuk, pensado para su difusión en escuelas de nivel básico, para que los más pequeños aprendan significados, valoren esta lengua y, de paso, se diviertan.

“El seguir creando y trabajando me revitaliza, me lleva a no hacer caso de lo que digan los demás, me centro en mi trabajo”. Mixe Represent.

En el ámbito de creación y trabajo para combatir la discriminación, César Antúnes también participó en el libro “Creación musical en lenguas originarias”, el cual fue auspiciado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

¿Qué sigue para Mixe Represent?

El objetivo de César es seguir dedicando su trabajo a la comunidad infantil y juvenil, “porque ellos van a ser los responsables de que esto siga y que la lengua se mantenga… Un sueño a largo plazo es que el rap en ayuuk se escuche a nivel internacional”, confiesa.

“Tengo el plan de que mi rap sea conocido cruzando las fronteras. Seguiré haciendo lo que me gusta, como productor musical, escribiendo libros, canciones, armando talleres, como los que ya he venido realizando, y apoyando a los jóvenes creadores de la comunidad”. Mixe Represent.

En el ámbito de la construcción y creación musical, Mixe Represent acaba de lanzar en plataformas digitales un EP de tres canciones llamado “Herencia”, el cual tuvo colaboraciones de artistas de varios países, entre ellos Argentina y Chile.

“El tema principal, ‘Herencia’, es una colaboración con Kipper que es un artista que también rapea en su lengua originaria, que es el mazateco. Hablamos, precisamente, de la herencia cultural, la palabra, de lo que nos dejaron los abuelos, los ancestros. Estamos retransmitiendo el conocimiento, ese es el tema central”. Mixe Represent.

Al hablar sobre “Galaxias”, otro de los temas publicados en su reciente EP, el joven rapero deja ver parte de su historia al confesar que se trata de un homenaje a su primo hermano, Uriel Martínez, quien lo introdujo al mundo del rap cuando le regaló su primer disco de este género musical.

“Sigo construyendo el sueño de aquel niño que recibió ese regalo… Ahora canto en mixe, cuento historias, principalmente enfocadas a niños, para que la lengua perdure”. Mixe Represent.

Al hablar sobre la construcción de este material discográfico, el rapero cuenta que se dio de la mano de niños que participaron en un taller que él impartió y quienes escogieron los temas para su desarrollo como canciones.

“Soy indígena, no me voy a avergonzar de mi tierra, mi cultura, tradiciones y más; no me discrimines por mi vestimenta, por mi forma de hablar”. Fragmento de Herencia.

Toma nota: El 5 de noviembre Mixe Represent presentará el EP “Armonía” en el Foro Hilvana de la Ciudad de México (CDMX) junto a Lengualerta, Zpta y Danger Ak.

Arte y cultura en la comunidad mixe

En su momento, sí tuve apoyo por parte de la autoridad municipal de mi comunidad, Tamazulapam, cuenta Mixe Represent: “Acá, por usos y costumbres, cada año cambia el Cabildo, cada año se está renovando quienes están al frente del pueblo y no todos tienen el mismo pensamiento. Fueron algunos años los que me apoyaron, pero, después, ya nadie quiso hacerlo”.

“Aquí en Tamazulapam las cuestiones culturales no se están tomando en cuenta; ponen más atención en lo deportivo, en torneos regionales de la comunidad Ayuuk de basquetbol, voleibol y futbol que igual sirven para la convivencia; es lo más representativo aquí en la comunidad”. Mixe Represent.

El artista señala que en este momento él es el único que está haciendo rap en su comunidad y cuenta que durante los 10 años que lleva como músico, productor y escritor varios jóvenes también se sumaron a la iniciativa y la inquietud de hacer canciones, escribirlas, ensayarlas, grabarlas y tocarlas en vivo, por lo que lejos de esperar algún apoyo se puso manos a la obra y comenzó a trabajar con ellos.

