“En base a” y otros errores gramaticales y ortográficos comunes que debes evitar

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) cuenta con una sección de preguntas frecuentes en donde ofrece respuesta a los errores gramaticales y ortográficos más comunes que no sólo le quitan seriedad a un texto, sino que también conlleva un impedimento en la correcta comunicación. En UnoTV.com te decimos cuáles son las formas correctas de expresarte.

Los errores gramaticales y ortográficos que debes evitar

¿”Con base en” o “en base a”?

De acuerdo con la RAE, al momento de hablar o escribir se recomienda evitar la expresión en base a. La forma correcta de utilizar esta expresión recae en múltiples fórmulas como con base en, sobre la base de, basándose en, a juzgar por, de acuerdo con, a la vista de… En este sentido, tampoco se debe usar con base a.

¿Es correcto decir «yo y Santiago» o debemos decir «Santiago y yo»?

Por otro lado, la institución encargada de la lingüística en español destaca que, en una enumeración referida a personas, se aconseja situar el pronombre yo al final por razones de cortesía, pero no es lingüísticamente incorrecto que aparezca en primer lugar.

Diferencias entre “porque”, “por que” “por qué” y porqué”

Otro de los errores gramaticales y ortográficos más comunes es el uso del “por qué”, “porque”, “por que” “por qué”. El primero de estos introduce oraciones interrogativas y exclamativas directas e indirectas, por ejemplo: ‘ Por qué no viniste ayer a la fiesta?’ o ‘No comprendo por qué te pones así’.

Según la RAE, el “porque” se usa como conjunción causal, para introducir oraciones subordinadas que expresan causa, por ejemplo, ‘No fui a la fiesta porque no tenía ganas ‘. Por otro lado, cuando tiene sentido causal, es incorrecta su escritura en dos palabras. ‘Hice cuanto pude porque no terminara así‘.

En cuanto a estos errores gramaticales y de ortografía, el “por que” significa “una preposición por + el pronombre relativo que“, es decir, en un caso así: ‘Este es el motivo por (el) que te llamé‘. El segundo modo en el que puede usarse es como complemento introducido por la preposición por, por ejemplo: ‘Al final optaron por que no se presentase‘.

Finalmente, el “porqué” es un sustantivo masculino que equivale a causa, motivo o razón, se usa normalmente precedido de artículo u otro determinante: ‘No comprendo el porqué de tu actitud‘ o ‘Todo tiene su porqué‘, según la RAE.

¿Se dice “habían muchas personas” o “había muchas personas”?

Según el portal educativo Universia de Argentina, cuando las oraciones son impersonales, es decir, cuando carecen de sujeto, pueden construirse utilizando los verbos haber y hacer. Es muy común observar errores de concordancia entre el verbo y el complemento, como en el ejemplo “habían muchas personas”. Lo correcto sería decir “había muchas personas”.

¿Cuándo utilizar “ahí”, “hay” y “ay”?

De acuerdo con una publicación de Twitter de la RAE, «Hay» es una forma del verbo «haber», es decir, se puede usar como ‘hay muchas verduras en la alacena’; «ahí» es adv. de lugar, por ejemplo, ‘ahí me caí hace una semana. Finalmente, «Ay» es interjección: ¡Ay!: ‘¡Ay!, me pegué en el dedo chiquito del pie’.

Otro de los errores ortográficos más comunes: “haz” y “has”

Aunque en zonas de seseo has y haz se pronuncian de la misma forma, su uso significa otro de los errores de ortografía más comunes de la lengua española y deben distinguirse adecuadamente en la escritura. Por ejemplo, “haz la tarea, por favor” y “has aprendido a escribir”.

Para evitar errores ortográficos que afecten al entendimiento de un argumento, deben distinguirse en la escritura las formas del verbo echar de las correspondientes homófonas del verbo hacer. Por ejemplo: ‘yo le echo muchas ganas a la escuela’ o ‘el proyecto finalmente está hecho’.

«El agua», «esta agua», «mucha agua»

Según la RAE, ante los sustantivos femeninos que comienzan por /a/ tónica se usa la forma el del artículo: el agua. Pero el resto de los determinantes, así como los adjetivos, deben ir en femenino: esta agua, mucha agua, agua clara.

¿Cómo se dice? «Imprimido»/«impreso», «freído»/«frito», «proveído»/«provisto»

Los únicos verbos que en la lengua actual presentan dos participios, uno regular y otro irregular son imprimir (imprimido/impreso), freír (freído/frito) y proveer (proveído/provisto), con sus respectivos derivados. Los dos participios pueden utilizarse indistintamente en la formación de los tiempos compuestos.

¿Está bien decir: «Detrás de mí», «encima de mí», «al lado mío»?

Es impropio del habla culta combinar adverbios como detrás, encima, delante, etc., con posesivos (mío/a, tuyo/a, etc.), ya que los posesivos sólo modifican a los sustantivos. Debe decirse detrás de mí (y no detrás mío), pero puede decirse al lado mío o a mi lado, pues lado es un sustantivo.

Éstos son algunos de los errores ortográficos y gramaticales más comunes de la lengua española, aunque no son todos los errores frecuentes que suelen presentarse en textos y al hablar, por lo que puedes acceder a la página de la RAE en la que se resuelven todas estas dudas.