España podría salir de Eurovisión 2026, ministro de Cultura pide salida de Israel por conflicto en Gaza

España podría salir de Eurovisión 2026.

El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, declaró este lunes que el país debería boicotear Eurovisión 2026 si Israel no es expulsado del concurso.

“Tenemos que lograr que Israel no participe de la próxima edición de Eurovisión, y si eso no ocurre, España no debe de participar”, dijo el funcionario en entrevista con RNE.

Urtasun se une así a la postura adoptada por varios países europeos que ya han advertido sobre un posible retiro del festival en caso de que Israel continúe en la competencia.

“Irlanda, Eslovenia, Islandia y también los Países Bajos” ya han tomado medidas similares, recordó el ministro.

¿Por qué España plantea un boicot a Eurovisión?

Las declaraciones de Urtasun no son aisladas. En mayo de este año, durante la última edición del festival, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ya había manifestado públicamente que Israel no debía seguir participando en Eurovisión, en medio de la creciente tensión por el conflicto en Gaza.

En ese mismo contexto, RTVE, la televisión pública española, desafió abiertamente a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organismo que organiza Eurovisión, al transmitir un mensaje de apoyo a Palestina justo antes de la emisión del evento, a pesar de las advertencias de posibles sanciones.

Un mes antes, RTVE había solicitado a la UER un debate formal sobre la presencia de Israel en el certamen.

RTVE aún no define su postura

Aunque el llamado del ministro de Cultura es claro, RTVE no ha confirmado si participará o no en la edición de 2026, que se celebrará en Viena, Austria. Las cadenas públicas tienen como fecha límite mediados de diciembre para notificar su decisión oficial al comité organizador del festival.

Mientras tanto, países como Irlanda y Países Bajos ya adelantaron que no participarán si Israel sigue presente.

España, una de las voces más críticas contra Israel

La posición del gobierno español respecto al conflicto en Medio Oriente ha sido cada vez más firme. En mayo de 2024, España reconoció oficialmente al Estado de Palestina, en conjunto con Irlanda y Noruega, lo que marcó un punto de inflexión en su política exterior en la región.

Desde entonces, el país se ha convertido en una de las voces más críticas dentro de la Unión Europea hacia el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Este domingo, el tema volvió a escalar en la agenda pública. La última etapa de la Vuelta a España fue suspendida tras una masiva protesta propalestina en Madrid. Según la Delegación del Gobierno, cerca de 100 mil personas salieron a las calles para exigir el fin del conflicto en Gaza.

¿Qué sigue para España en Eurovisión?

Las palabras de Urtasun podrían presionar a RTVE para que adopte una postura definitiva. Aunque la cadena ya ha mostrado su incomodidad con la presencia de Israel en el festival, aún no ha anunciado si seguirá adelante con su participación en Eurovisión 2026.

Con un clima político y social cada vez más tenso en torno al conflicto palestino-israelí, la presión sobre la UER y el resto de los países participantes también va en aumento.