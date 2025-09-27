GENERANDO AUDIO...

Aún falta por definir si Israel entra a Eurovisión 2026. FOTO: AFP

El futuro de Israel en Eurovisión 2026 se definirá en una votación organizada por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), luego de que varios países anunciaran que boicotearían el certamen si el país se mantiene en competencia.

La decisión se produce en medio de un clima de división dentro de Europa, donde algunos gobiernos y radiodifusoras públicas consideran que la ofensiva israelí en Gaza contradice el espíritu del festival, mientras otros defienden que Eurovisión debe permanecer ajeno a disputas políticas.

UER confirma votación extraordinaria

La corporación europea confirmó que envió una carta a los directores generales de sus miembros para informarles que se celebrará una votación sobre la inclusión de Israel en el certamen de 2026. El proceso tendrá lugar en una Asamblea General extraordinaria, que se desarrollará de forma telemática a inicios de noviembre.

La UER, considerada la mayor alianza mundial de medios públicos, gestiona este festival anual de la canción que reúne a decenas de países europeos y que suele ser seguido por millones de espectadores en todo el mundo.

Países divididos por Israel en Eurovisión

Austria, país anfitrión de la edición 2026, ha criticado los llamados al boicot de naciones como España, Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, que aseguraron que no enviarán representantes en caso de que Israel mantenga su lugar en la competencia.

El ministro alemán de Cultura, Wolfram Weimer, se sumó a las críticas contra la exclusión y advirtió que apartar a Israel equivaldría a “transformar en tribunal lo que es una fiesta de la concordia entre los pueblos”.

Posiciones de medios públicos europeos

La RTVE de España ya había informado que no participaría “si Israel continúa en el festival de música mientras persiste la masacre en Gaza”.

En tanto, la Avrotros de Países Bajos justificó su decisión al señalar “graves violaciones a la libertad de prensa” en Gaza, donde cientos de reporteros palestinos murieron tras los ataques de octubre de 2023. También acusó a Israel de “interferencias en la última edición” y de “instrumentalización política del evento”.

Israel y Eurovisión

La participación israelí en Eurovisión ha estado marcada por la polémica. En 2025, la cantante Yuval Raphael, sobreviviente del ataque del 7 de octubre, obtuvo el segundo lugar gracias al voto del público.

El festival no es ajeno a las tensiones políticas: en 2022 la UER expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania, y en 2021 decidió excluir a Bielorrusia luego de las denuncias de fraude en la reelección de Alexander Lukashenko.