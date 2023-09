“Experiencias plasmadas”, la exposición de Johanna Elias que invita a “ver lo extraordinario en lo ordinario”

Johanna Elias Slim presentó su exposición fotográfica “Experiencias Plasmadas” en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, en la Ciudad de México.

A través de varias imágenes tomadas por su lente, la joven fotógrafa invita al público en general a “ver lo extraordinario en lo ordinario”.

“Para mí es una ilusión enorme poder compartirles un poco de lo que hay allá afuera, y que a veces por ir muy deprisa no nos damos cuenta. [Aquí] pueden venir a detenerse y ver todo lo increíble que el mundo tiene para regalarnos y aprender a ver lo extraordinario en lo ordinario”, dijo Johanna Elias a Unotv.com.

“Experiencias Plasmadas” es una mirada a “lo increíble de la vida”

La exposición “Experiencias Plasmadas” se compone de una selección de 17 fotografías, donde Johanna Elias Slim comparte con los visitantes “lugares y momentos únicos” alrededor del mundo.

“Pueden encontrar desde playas en México hasta lugares y animales en Islandia. También, hay algunas obras con imágenes tomadas en Nueva York y Cartagena”. Johanna Elias Slim, fotógrafa

Con un estilo libre y con la naturaleza por inspiración, Johanna carga con su cámara a donde quiera que va, ya que asegura que “en cualquier momento se me puede cruzar cualquier cosa que capturar”.

“Mi proceso [creativo] es llevar mi cámara a donde vaya, yo no salgo sin mi cámara. Cuando algo me inspira y quiero compartirlo con la gente, tomo la fotografía y después hago una curaduría para escoger las mejores tomas”. Johanna Elias Slim, fotógrafa

Fotos de Johanna Elias Slim en “Experiencias Plasmadas”. Fotos de Johanna Elias Slim en “Experiencias Plasmadas”. Fotos de Johanna Elias Slim en “Experiencias Plasmadas”.

Según la artista, lo que hace especial a cada una de las imágenes que presenta en el recinto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la “pasión”.

“Ya sea una flor o un paisaje en Islandia, creo que algo que caracteriza a mis obras es la pasión con la que tomo la foto, con la que veo ese momento”. Johanna Elias Slim, fotógrafa

“Me encantaría que todos los que vengan [a la exposición] puedan ver todo lo increíble que tiene la vida, y que salgan con más ganas de vivir, de detenerse a ver un paisaje, un árbol, que salgan más inspirados”, indicó Elias Slim.

Fotos de Johanna Elias Slim en “Experiencias Plasmadas”.

¿Cuándo y dónde ver la exposición “Experiencias Plasmadas?

¿Dónde? Sala Arroyo Matute del Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM

Sala Arroyo Matute del Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM Dirección: República de Brasil 33, Plaza Santo Domingo, Centro Histórico, C.P. 06000, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

República de Brasil 33, Plaza Santo Domingo, Centro Histórico, C.P. 06000, Cuauhtémoc, Ciudad de México. ¿Cuándo? Septiembre, octubre y noviembre de 2023

Septiembre, octubre y noviembre de 2023 ¿Cuánto cuesta? Entrada libre

Foto de Johanna Elías Slim en “Experiencias Plasmadas”.

La clave del éxito está en “atreverse”

Johanna Elias Slim espera que su obra llegue a más personas, a partir de esta nueva exposición, que tiene lugar en el corazón de la Ciudad de México. Cabe destacar que, en mayo pasado, la fotógrafa presentó una primera edición de “Experiencias Plasmadas”, en Casa Hotbook.

“Creo que he tenido la suerte de poder exponer en dos lugares diferentes. La forma en que lo he logrado es atreviéndome a tocar la puerta, a superar mis miedos”. Johanna Elias Slim, fotógrafa

Para la artista, la clave del éxito radica en “atreverse” a hacer las cosas, ya que, según dijo, “muchas veces a los fotógrafos los detiene su miedo”.

“El arte es interpretado por los espectadores, entonces siempre va a ser visto de diferentes maneras, pero nunca se van a equivocar [los fotógrafos] por hacer algo que les gusta y por mostrar algo que los mueve”. Johanna Elias Slim, fotógrafa

Otro factor elemental en la carrera profesional de Johanna Elias es el apoyo que recibe de su familia, quienes son su gran “inspiración”, así como las personas que han seguido su trayectoria en el mundo de la fotografía.

“He recibido comentarios muy positivos desde gente que está deprimida en sus casas y me dicen ‘gracias a tus fotos me da ánimo y me dan ganas de volver a salir’”, concluyó la fotógrafa.