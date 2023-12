Exposición ferrocarrilera en Los Pinos ¡No te pierdas!

Las fotografías reflejan su historia. A través de ellas, se puede imaginar su sonido y los mapas marcan los miles de kilómetros que recorrieron. Son el motivo de la exposición: El Ferrocarrilero Mexicano, la primera ruta ferroviaria de la nación.

Alojada en el Complejo Cultural Los Pinos y realizada en conjunto con el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Teresa Mázquez, directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Ferrocarrilero, destaca que esta exposición pone punto final a un magno festejo.

“El último evento para celebrar los 150 años de la primera línea que hubo completa en México.” Teresa Márquez / Directora, Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Ferrocarrilero

Cuenta la historia de la primera línea férrea del país, inaugurada en enero de 1873 y que corrió de Puebla a Veracruz.

“La muy apasionada historia de la construcción, es muy amplio sentidos no solamente los ladrillos y fierros, sino todo el trabajo, se trabajó desde de principios del siglo 19 para poder llegar a esto.” Teresa Márquez / Directora, Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Ferrocarrilero

Construcción que tardó 36 años.



“En 1850, sale un pequeño ferrocarril del puerto de Veracruz hacia el molino, pero es el primer momento en que hay un ferrocarril en el sur mexicano.” Teresa Márquez / Directora, Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Ferrocarrilero



La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, aseguró que esta exposición, resalta la importancia de la memoria histórica de los ferrocarriles.

“Tiene que ver con una memoria, que ha sido cuidada con un amor extraordinario, con un orgullo y un conocimiento.”

Alejandra Frausto / Secretaria de Cultura



Esta exposición también es un homenaje para quienes se dedicaron en cuerpo y alma a los ferrocarriles; como el señor Gonzalo quien recordó entre lágrimas, las tres décadas que dedicó a este transporte.

“Para mi el ferrocarril fue una cosa preciosa. Me recuerda a los ferrocarriles cuando yo trabajaba y me da mucho gusto ver esto porque son recuerdos. Hasta la voz se le acaba a uno de tanta cosa tan bonita.” Gonzalo Rubalcaba / Ex trabajador de Ferrocarriles de Mèxico

¿Dónde ver la exposición ferrocarrilera?

La exposición, estará hasta abril en la Casa Miguel Alemán, del Complejo Cultural Los Pinos, de martes a domingo, de 10 a 18 horas.