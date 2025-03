Exposición “Ley Olimpia” llega al Museo de Memoria y Tolerancia en la CDMX

La historia, lucha y trabajo de la activista en contra de la violencia sexual digital en México y América Latina, Olimpia Coral Melo, llegó al Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México este jueves, con la exposición “Justicia Digital, el legado de Ley Olimpia, el amor colectivo salva.”, así lo dio a conocer el recinto cultural a través de redes sociales.

La muestra tiene el objetivo de dar a conocer la lucha de más de 10 años de la activista para logar castigo y penas más justas para quienes difundan contenido íntimo y sexual en internet.

Durante la inauguración de la exposición, la impulsora de la conocida “Ley Olimpia” reconoció la importancia de esta muestra.

“Nos tocó estar en un mundo donde no se reconocía la violencia digital, en un lugar donde teníamos que luchar para que las instituciones, partidos, para que nuestro país entendiera que lo virtual era real”, dijo la activista.

“Luchar contra viento y marea para que nuestros cuerpos no sean criminalizados y no seamos nosotras las que tengamos que escondernos, sino nuestros agresores y que hoy después de los años se abra una exposición y lo primero que digan, es que lo virtual es real, pues una revindicación”, agregó.

Para Olimpia Coral, quien gracias a sus esfuerzos hizo posible la ley que lleva su nombre, y que busca reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia, esta exposición significa “justicia social”.

“Es un tipo de justicia, porque cuando yo no pude denunciar por lo que a mí me pasó, cuando yo no pude hacerme cargo de la Ley Olimpia, porque no había una reforma que me defendiera. Hoy todas estas iniciativas de visibilidad, la lucha colectiva, pues son un tipo de revindicación y justicia simbólica en un mundo donde desgraciadamente no podíamos obtener la justicia que queríamos”.

Olimpia Coral, activista