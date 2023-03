¿Cómo surgió “feminazi”, el neologismo despectivo que no figura en el diccionario?

¿De dónde surge el término despectivo “feminazi”? | Foto: AFP

La cuarta ola del feminismo, tal como la nombran autoras como Nuria Varela, es un nuevo momento histórico del movimiento feminista que ha despertado diferentes posturas, llevando a las personas que no coinciden con estas posturas a usar términos como “feminazi“, un neologismo acuñado por primera vez en 1992, que no forma parte del diccionario y que las autoridades piden no usar.

¿Qué es el neologismo despectivo “feminazi”?

La palabra “feminazi” es un neologismo reciente, es decir, una expresión de nueva creación en la lengua, que viene del acrónimo entre “feminista” y “nazi”, usado de forma despectiva con el sentido de ‘feminista radicalizada’, según la Real Academia Española de la Lengua (RAE).

Ver más #RAEconsultas La voz «feminazi» (acrónimo de «feminista» + «nazi») es un neologismo reciente, que no figura en el diccionario académico y se documenta usado con intención despectiva con el sentido de 'feminista radicalizada'. — RAE (@RAEinforma) March 29, 2019

Al ser un término catalogado como “despectivo“, no figura en el diccionario académico y según la activista española, Nerea Pérez de las Heras, se trata de una palabra con orígenes machistas que relaciona “erróneamente” las ideas del feminismo con las prácticas del régimen nazista.

¿Cómo y quién acuñó el término por primera vez?

El término “feminazi” no surgió con la cuarta ola del feminismo, sino en 1992 en el libro “The Way the Things Ought to be” (“La forma en las que las cosas deberían ser”) del autor Rush Limbaugh, quien lo usó para referirse a las mujeres feministas que se manifestaban por el derecho al aborto en los años 70.

Dicho libro de corte conservador aborda, entre otros temas, diversos subtítulos como “El fraude de las personas sin hogar y los medios de comunicación a las feminazis y los locos ambientalistas”, popularizando el término hasta la actualidad.

En el best seller de los años 90, Limbaugh, militante del partido Republicano, definía a la voluntad de abortar como el “holocausto moderno”. Por su parte, diversos movimientos e instituciones han hecho un llamado para que no se utlice el término, como es el caso del Museo de Memoria y Tolerancia.

“Las feminazis no existen. Condenemos ese adjetivo porque busca descalificar un reclamo legítimo”. Museo de Memoria y Tolerancia

Ver más

La misma RAE no fomenta el uso de “feminazi“, razón por la cual no lo incluye en su “Informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas”. Tampoco lo recoge para su diccionario académico.