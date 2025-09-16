Feria de los Barrios del Centro Histórico 2025: fecha, horario y lugar

| Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

GENERANDO AUDIO...

En la Plaza Manuel Tolsá se realizará la feria de los barrios. Foto: Cuartoscuro

La Feria de los Barrios del Centro Histórico de la Ciudad de México celebrará su séptima edición en octubre en la Plaza Manuel Tolsá.

Los asistentes podrán disfrutar de los oficios tradicionales, así como de la cocina emblemática de los lugares icónicos de la CDMX.

¿Cuándo se realizará la Feria de los Barrios del Centro Histórico 2025?

La séptima edición de la Feria de los Barrios del Centro Histórico se realizará del miércoles 15 de octubre al 19 de octubre de 2025 en la Plaza Manuel Tolsá.

Para la edición 2025, el barrio invitado será el Pueblo San Salvador Cuauhtenco, Milpa. Con un horario de 11 de la mañana a las 18 horas y lo mejor es que es de entrada libre.

¿Qué es la Feria de los Barrios del Centro Histórico?

El evento festeja a los barrios del Centro Histórico de la Ciudad de México, lugares en los que se conservan las tradiciones, oficios y gastronomía que forman del patrimonio intangible de esta zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, de acuerdo con información de las autoridades de la capital.

“La identidad de la Ciudad de México no sería lo mismo sin sus barrios tradicionales; pues cada uno de ellos está marcado por su propia historia”. Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Los visitantes a la feria podrán disfrutar de la gastronomía típica, venta de artesanías y podrán aprecias diversos oficios que han prevalecido en la zona del centro por generaciones.

El objetivo de la feria, según las autoridades, es “crear mecanismos para resaltar y promover los rasgos de arraigo e identidad de los barrios del Centro Histórico de la Ciudad de México para que los habitantes recuperen su memoria histórica”.