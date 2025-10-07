GENERANDO AUDIO...

FIL de Guadalajara 2025 tendrá a Barcelona como invitado. FOTO: Cuartoscuro

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2025 se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre de este año, con la presencia de Barcelona como invitada de honor. Durante nueve días se realizarán homenajes, ventas de libros, espectáculos, un festival gastronómico, noches de poesía, actividades científicas, entrega de premios y debates.

La FIL fue fundada hace 39 años por la Universidad de Guadalajara, como un festival cultural en el que la literatura es la base principal del evento.

¿Cuándo y dónde se realizará la FIL de Guadalajara 2025?

Fecha y hora de la FIL Guadalajara 2025 ¿Cuándo? Del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2025

Del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 ¿Qué días y horarios? Público en General : 29 y 30 de noviembre, 4, 5, 6 y 7 de diciembre, de 9:00 a 21:00 horas | 1, 2 y 3 de diciembre, de 16:00 a 21:00 horas | 5 de diciembre, de 9:00 a 23:00 horas

: 29 y 30 de noviembre, 4, 5, 6 y 7 de diciembre, de 9:00 a 21:00 horas | 1, 2 y 3 de diciembre, de 16:00 a 21:00 horas | 5 de diciembre, de 9:00 a 23:00 horas Exclusivo para profesionales: 1, 2 y 3 de diciembre, de 9:00 a 17:00 horas

1, 2 y 3 de diciembre, de 9:00 a 17:00 horas ¿Dónde será la FIL Guadalajara 2025? Expo Guadalajara, en Av. Mariano Otero 1499, Colonia Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México.

Fuente: FIL Guadalajara

Costos de boletos para la FIL Guadalajara 2025

Adultos: $30.00 pesos

$30.00 pesos Menores de 3 a 12 años , personas de la tercera edad con credencial del Inapam , personas con discapacidad, estudiantes , maestros y miembros de la Fundación Universidad de Guadalajara con credencial: $25.00 pesos

, personas de la , personas con discapacidad, , y con credencial: $25.00 pesos Estudiantes UdeG con credencial vigente: $20.00 pesos

Se debe tomar en cuenta que los talleres duran 50 minutos y todos inician en punto de la hora.

¿Se necesita registro para los eventos de la FIL Guadalajara?

Los eventos literarios están abiertos al público sin costo adicional a la entrada del evento; sin embargo, algunos requieren inscripción previa, principalmente los dirigidos a profesionales.

En el caso del programa para profesionales, los asistentes deben estar registrados previamente y haber pagado su cuota correspondiente.

También habrá un evento infantil, que se realizará en las mismas fechas, del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2025, dentro de la FIL de Guadalajara.