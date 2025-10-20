Google revela cuáles son los disfraces Halloween más buscados en internet este 2025

GENERANDO AUDIO...

Google ya dio a conocer qué disfraces son los más buscados. Foto:AFP/Getty Images

La temporada de Halloween ya está a la vuelta de la esquina, y con ella llegan las búsquedas de disfraces más creativas y expresivas del año. Como cada temporada Google ya dio a conocer cuáles han sido los más buscados en internet este 2025. Dicho ranking no solo refleja la influencia de series y películas recientes, sino también el regreso de clásicos que se niegan a desaparecer.

Kpop Demon Hunters. Foto: Getty Images

Con el auge de eventos temáticos, fiestas masivas y desfiles, la industria del disfraz vive uno de los momentos más dinámicos, y este año los usuarios parecen dispuestos a apostar por propuestas visualmente llamativas, con personalidad y un toque de renovación.

El Lorax. Foto: AFP

Disfraces de Halloween más buscados según Google

Entre los personajes más buscados aparecen algunas figuras del cine. De acuerdo con Google Trends, las búsquedas comenzaron a dispersarse desde septiembre alcanzando un punto máximo el pasado fin de semana, confirmando que cada vez más personas planean sus atuendo con anticipación, para lograr un mejor resultado y mostrar su creatividad en redes sociales.

Glinda, de Wicked. Foto: Getty Images

Una de las mayores tendencias para este 2025 es la influencia del cine, especialmente películas de fantasía y animadas, como Kpop Demon Hunters, incluso los usuarios se inspiran en películas infantiles que han tenido gran popularidad en las plataformas de streaming.

Superman. Foto: AFP

Por supuesto que no se dejan atrás los personajes de terror, villanos y superhéroes que no pasan de moda.

Enfermera y Cabeza de pirámide. Foto: Getty Images

En la lista de búsqueda de los disfraces de Halloween más buscados, según Google Trends, encontramos:

Rumi, de KPop Demon Hunters

Zoey, de KPop Demon Hunters

Mira, de KPop Demon Hunters

Jinu, de KPop Demon Hunters

Baby Saja, KPop Demon Hunters

Chicken Jockey, de Minecraft

Labubu

Derpy, de KPop Demon Hunters

Elphaba, de Wicked

El Lorax

Hamilton

Nightwing, de Batman

Enfermera, del videojuego Silent Hill

Chimuelo, de Cómo entrenar a tu dragón

Glinda, de “Wicked”

Ladybug

Gabby, de Gabby’s Dollhouse

Supergirl

Superman

Donnie Darko, de la cinta de culto Donnie Darko

Héroe de la Revolución de EE.UU.

Cabeza de pirámide, de Silent Hill

Wednesday/Merlina, de la serie de Netflix

Cleo De Nile, de Monster High

Lord Farquaad, de Shrek

Disfraz de Labubu. Foto: AFP

Sin duda alguna, el interés refleja las tendencias de series y películas, demostrando que no solo es por el personaje, sino por la actitud que representa y la narrativa que tienen. Además los disfraces en pareja también tuvieron tendencia en búsquedas, así como los diseños coordinados para grupos o familias. Uno de ellos fue el disfraz de uvas, demostrando la gran creatividad de las personas para planear sus atuendos.

Nightwing. Foto: Getty Images

¿Cuándo se celebra Halloween?

Dicha celebración se lleva a cabo el 31 de octubre y la diferencia que tiene con el Día de Muertos es que Halloween proviene de tradiciones de pueblos europeos que realizaban rituales para despedir el día de la cosecha y protegerse de los espíritus que, se creía, podrían regresar esa noche.

Disfraz de Chimuelo. Foto: Getty Images

Es por eso que se comenzó a utilizar disfraces y encender luces o calabazas talladas. A diferencia del Día de Muertos que se celebra el 1 y 2 de noviembre, es una fecha para honrar y recordar a los seres queridos que han fallecido, dándole un sentido más familiar y espiritual, con altares, ofrendas y flores de cempasúchil para recibir simbólicamente a quienes ya partieron.