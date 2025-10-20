Google revela cuáles son los disfraces Halloween más buscados en internet este 2025
La temporada de Halloween ya está a la vuelta de la esquina, y con ella llegan las búsquedas de disfraces más creativas y expresivas del año. Como cada temporada Google ya dio a conocer cuáles han sido los más buscados en internet este 2025. Dicho ranking no solo refleja la influencia de series y películas recientes, sino también el regreso de clásicos que se niegan a desaparecer.
Con el auge de eventos temáticos, fiestas masivas y desfiles, la industria del disfraz vive uno de los momentos más dinámicos, y este año los usuarios parecen dispuestos a apostar por propuestas visualmente llamativas, con personalidad y un toque de renovación.
Disfraces de Halloween más buscados según Google
Entre los personajes más buscados aparecen algunas figuras del cine. De acuerdo con Google Trends, las búsquedas comenzaron a dispersarse desde septiembre alcanzando un punto máximo el pasado fin de semana, confirmando que cada vez más personas planean sus atuendo con anticipación, para lograr un mejor resultado y mostrar su creatividad en redes sociales.
Una de las mayores tendencias para este 2025 es la influencia del cine, especialmente películas de fantasía y animadas, como Kpop Demon Hunters, incluso los usuarios se inspiran en películas infantiles que han tenido gran popularidad en las plataformas de streaming.
- Por supuesto que no se dejan atrás los personajes de terror, villanos y superhéroes que no pasan de moda.
En la lista de búsqueda de los disfraces de Halloween más buscados, según Google Trends, encontramos:
- Rumi, de KPop Demon Hunters
- Zoey, de KPop Demon Hunters
- Mira, de KPop Demon Hunters
- Jinu, de KPop Demon Hunters
- Baby Saja, KPop Demon Hunters
- Chicken Jockey, de Minecraft
- Labubu
- Derpy, de KPop Demon Hunters
- Elphaba, de Wicked
- El Lorax
- Hamilton
- Nightwing, de Batman
- Enfermera, del videojuego Silent Hill
- Chimuelo, de Cómo entrenar a tu dragón
- Glinda, de “Wicked”
- Ladybug
- Gabby, de Gabby’s Dollhouse
- Supergirl
- Superman
- Donnie Darko, de la cinta de culto Donnie Darko
- Héroe de la Revolución de EE.UU.
- Cabeza de pirámide, de Silent Hill
- Wednesday/Merlina, de la serie de Netflix
- Cleo De Nile, de Monster High
- Lord Farquaad, de Shrek
Sin duda alguna, el interés refleja las tendencias de series y películas, demostrando que no solo es por el personaje, sino por la actitud que representa y la narrativa que tienen. Además los disfraces en pareja también tuvieron tendencia en búsquedas, así como los diseños coordinados para grupos o familias. Uno de ellos fue el disfraz de uvas, demostrando la gran creatividad de las personas para planear sus atuendos.
¿Cuándo se celebra Halloween?
Dicha celebración se lleva a cabo el 31 de octubre y la diferencia que tiene con el Día de Muertos es que Halloween proviene de tradiciones de pueblos europeos que realizaban rituales para despedir el día de la cosecha y protegerse de los espíritus que, se creía, podrían regresar esa noche.
Es por eso que se comenzó a utilizar disfraces y encender luces o calabazas talladas. A diferencia del Día de Muertos que se celebra el 1 y 2 de noviembre, es una fecha para honrar y recordar a los seres queridos que han fallecido, dándole un sentido más familiar y espiritual, con altares, ofrendas y flores de cempasúchil para recibir simbólicamente a quienes ya partieron.