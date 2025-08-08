GENERANDO AUDIO...

Artistas plásticos de Hermosillo, Sonora, buscan visibilizar y rendir homenaje a la cultura de la etnia Seri, asentada en las costas de la entidad, mediante murales que forman parte de un corredor cultural.

El término “seri” proviene de la lengua yaqui y significa “hombres de la arena”. De acuerdo con el Gobierno de México, habitan en dos localidades de la costa desértica del estado de Sonora: Desemboque, municipio de Pitiquito, y Punta Chueca, municipio de Hermosillo.

Murales que representan a la nación Comca’ac

La artista Guadalupe Beyliss, integrante del proyecto, explicó que las obras resaltan aspectos representativos de la nación Comca’ac, también conocida como tribu Seri. Entre ellos está la tortuga Moosni o Caguama, especie en peligro de extinción.

“Estamos tratando de hacer un homenaje para las tortugas que llegan a San Carlos, es un lugar que las protege, hay una cabina que resguarda los huevitos. Mucha gente de aquí no lo sabe y es parte de Sonora, por eso lo mostramos”, comentó Beyliss.

Rasgos y símbolos de la cultura Seri

Uno de los elementos plasmados en los murales es la pintura y maquillaje tradicional que utilizan las mujeres Seri, técnica transmitida por generaciones.

“Tenemos a una chica Seri acompañada de un borrego cimarrón. Tratamos de expresar la dualidad y el equilibrio entre flora y fauna, por eso también incluimos sahuaros”, agregó la artista.

Las obras también buscan difundir la cosmovisión de esta comunidad, incluyendo leyendas sobre el poblamiento de las costas sonorenses.

“La tortuga para ellos es el inicio de la civilización. Tienen un ritual y una leyenda donde la tortuga baja, y con sus pesuñas regresa a tierra, comenzando a formarse el mundo”, relató Beyliss.

Arte urbano en el Día Mundial de los Pueblos Indígenas

El proyecto cuenta con la participación del artista Roberto Villalobos Rascón, quien ha impulsado por años iniciativas de arte urbano.

“Para mí es una satisfacción y agradezco a las etnias que me han permitido plasmar su cultura, especialmente aquí en Hermosillo”, expresó Villalobos.

Las pinturas se realizan con técnica mache y el corredor cultural inició con un mural en la escuela secundaria Técnica 24. Con el avance del proyecto, se incorporarán más piezas que reflejen la cultura sonorense.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Día Mundial de Reconocimiento a los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto.