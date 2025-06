La obra “Sueño de Sirenas” de Leonora Carrington, solicitada por la diva mexicana María Félix, vuelve a salir al público en la feria suiza Art Basel 2025, luego de haber sido subastada en 2007 por la casa Christie’s de Nueva York.

La pintura, tipo tríptico, contiene una representación de un sueño de “La Doña”, quien fue una ávida coleccionista de arte.

De acuerdo con información del medio El País, la obra contiene a tres sirenas: una hecha de carbón a la izquierda, otra de nácar al centro y una más de fuego a la derecha, enmarcadas en madera por el escultor José Horna.

También se puede ver otra escena dividida en dos: se trata de dos rostros femeninos que representan la dualidad, uno oscuro con sombras rojas en los ojos y otro claro con un ave en la parte baja.

De acuerdo con la Fundación María Félix, la diva explicó en “Todas mis guerras” que siempre admiró el trabajo de Leonora Carrington e incluso dijo que habría metido las manos al fuego por ella.

En una ocasión, le propuso hacerle un retrato, pero Félix mejor le pidió tres obras de un jalón.

Al saber que la artista era de la corriente surrealista y se inspiraba en el mundo onírico, le contó uno de sus sueños, uno que le resultó tan llamativo que decidió escribir en su momento:

“Estaba yo en el mar y era una sirena de nácar, y luego subía a unas playas divinas, llenas de vegetación, y me convertía en una sirena de fuego. Entraba en el mar a bañarme y, en vez de salir mojada, salía envuelta en llamas, pero luego me endurecía y tomaba la forma de una sirena negra hecha de carbón. Como las sirenas hechizan a los hombres con su canto, iba cerca de un barco y los hombres me caían en las manos.”

María Félix: Todas mis guerras