La Casa Roja de Frida Kahlo abre sus puertas como museo en Coyoacán

GENERANDO AUDIO...

Todo sobre la Casa Roja de Frida Kahlo. Foto: Getty Images

La Casa Roja, también conocida como Museo Casa Frida Kahlo, está lista para recibir a los visitantes que quieren conocer una faceta íntima de la artista mexicana, se trata de una residencia ubicada en el corazón de Coyoacán, que fue el hogar de los padres de la mexicana.

En este recinto se podrá ver una mirada poco convencional, ya que no muestra a la Frida Kahlo que se puede ver en los museos internacionales, sino a la Frida de carne y hueso, la que lloraba, reía y compartía secretos con su familia.

La inauguración de la Casa Roja representa una de las expansiones culturales más importantes del legado Kahlo en décadas.

El inmueble perteneció primero a sus padres, más tarde a su hermana menor Cristina y, hasta hace dos años, fue habitado por Mara Romeo Kahlo, sobrina nieta de la pintora, quien donó la propiedad para transformarla en museo.

“Esta Casa Kahlo es un homenaje a toda mi familia. No nada más a Frida. Se trata de ese círculo de afectos que hizo que Frida fuera quien es”, expresó Romeo.

¿Qué se podrá ver en el museo?

El recorrido por el Museo Casa Kahlo invita a descubrir los primeros destellos artísticos de Frida, desde un bordado que realizó a los cinco años hasta dibujos de paisajes que copiaba de postales, además de los trabajos realizados bajo la guía del pintor Fernando Fernández Domínguez, poco antes del accidente que marcó su vida.

También se exhiben sus utensilios de pintura, exvotos, fotografías familiares, ropa, joyas, juguetes, perfumes y cartas que reflejan la estrecha relación con su hermana Cristina. Una de las joyas del acervo es la cocina original de la casa, donde se conserva el único mural conocido de Frida; en contraste, el sótano funcionó como un refugio privado de la artista.

El museo incluye además una sala dedicada a “La Ayuda”, la obra benéfica de Cristina Kahlo en apoyo a madres solteras durante la década de 1950, así como un espacio sobre los célebres “Fridos”, los estudiantes que acompañaron a la pintora y mantuvieron lazos con la familia incluso décadas después.

El director del recinto, Adán García Fajardo, explicó que este proyecto es fruto del esfuerzo de la familia para recuperar y catalogar un archivo que hoy se exhibe como patrimonio vivo. La curaduría estuvo a cargo de Adriana Miranda, mientras que la arquitecta Mariana Doet Zepeda Orozco encabezó la transformación del inmueble en museo.

Lo que necesitas saber para entrar al museo

El Museo Casa Kahlo (Casa Roja) abre al público a partir del 27 de septiembre, en un horario de miércoles a lunes, de 9:00 a 18:00 horas (cerrado los martes).

Los boletos se pueden adquirir en la página oficial del museo con los siguientes costos:

Entrada general: $270 pesos

Ciudadanos mexicanos: $130 pesos

Estudiantes, adultos mayores, niños menores de 12 años y personas con discapacidad: $65 pesos

El recorrido puede hacerse libremente o mediante guías en horarios establecidos.

Al final, los visitantes pueden llevarse un recuerdo en la tienda del museo, que ofrece desde tote bags y pañuelos hasta joyería y vajillas inspiradas en la obra y vida de Frida Kahlo.