Presentación de La Catrina Fest. FOTO: Rocío Ireta

La Catrina Fest MX 2025 llega a Aztlán Parque Urbano con sombreros gigantes, casa de sustos, espectáculos circenses y el tradicional desfile de calaveras monumentales. El evento ofrecerá una agenda cultural, gastronómica y de entretenimiento para conmemorar el Día de Muertos en la Ciudad de México, iniciará el próximo 7 de octubre de 2025.

Este festival internacional, de origen mexicano, combina arte, cultura, turismo y gastronomía con el objetivo de enaltecer una de las tradiciones más importantes del país. Además, busca motivar al turismo y apoyar tanto a artistas consagrados como a talentos emergentes mediante actividades artístico-culturales.

Actividades del festival en 2025

La edición de este año incluye el gran desfile del 19 de octubre, que partirá desde la Calzada Flotante del Centro Cultural Los Pinos hasta Aztlán. También habrá una exposición de sombreros gigantes intervenidos por artistas plásticos mexicanos y una nueva atracción: la casa de sustos Hacienda Maldita, inspirada en leyendas de terror mexicanas, informó Erika Berumen, vocera de Aztlán.

FOTO: Rocío Ireta

Entre las actividades se suman recorridos en Minituribús los fines de semana, acompañados de espectáculos circenses. El festival también se extenderá a otros espacios culturales como el Teatro Centenario en Coyoacán, donde se presentará la obra “Serenata a mis muertos”.

Ofrendas y programación cultural

La convocatoria para la colocación de ofrendas dedicadas a cantautores mexicanos sigue abierta bajo el título Cuando muera la tarde. Estas se exhibirán en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, sobre Avenida de los Compositores.

De acuerdo con Javier Martínez, fundador del festival, en su onceava edición La Catrina Fest MX busca mostrar lo mejor de México y que nuevas generaciones abracen el legado del Día de Muertos. “Somos un festival rico, con muchas aristas, no solo catrinas; queremos seguir siendo una ventana de lo bueno que sucede en nuestro país”, señaló.

Fechas y antecedentes del festival

La Catrina Fest MX se llevará a cabo del 7 de octubre al 6 de noviembre de 2025. Para más detalles, los interesados pueden consultar la cartelera completa en las redes sociales de Aztlán y del propio festival.

FOTO: Rocío Ireta

En 2014, el evento obtuvo un Récord Guinness al reunir a 509 participantes caracterizados como Catrinas y Catrines en Cuauhtémoc, Ciudad de México. Esta certificación consolidó al festival como un referente cultural que celebra y proyecta la tradición mexicana del Día de Muertos a nivel internacional.