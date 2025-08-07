GENERANDO AUDIO...

Huaraches “Oaxaca Slip-On”. Foto: Adidas.

El reciente lanzamiento del modelo de sandalias Oaxaca Slip-On, elaborado por el diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria en colaboración con Adidas, generó controversia por su evidente inspiración en el calzado tradicional de Villa Hidalgo Yalalag, en la Sierra Norte de Oaxaca, y es señalado como apropiación cultural.

Ante este caso, sumado al de otras marcas que no cuentan con la autorización ni reconocen a sus auténticos creadores, surge la interrogante si la falta de patente impide denunciar la apropiación cultural.

No se requiere patente para denunciar apropiación cultural

Las patentes protegen invenciones técnicas, por lo que no son aplicables a elementos culturales como bordados, rituales, danzas o formas de conocimiento tradicional.

Aunque no se necesita una patente para denunciar apropiación cultural, sí existen otras vías legales y administrativas que pueden ayudar a proteger el patrimonio cultural:

Derechos de autor o propiedad intelectual

Denuncias ante instituciones gubernamentales

Convenios y tratados internacionales

Marco legal internacional y nacional

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que es un derecho de las comunidades mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales. A lo anterior, hay que sumar que tienen derecho a desarrollar la propiedad intelectual sobre los mismos.

A nivel nacional, se creó la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. Esta ley establece que:

El uso sin consentimiento puede ser sancionado administrativa y penalmente

Los pueblos y comunidades pueden denunciar usos indebidos de sus expresiones culturales

No se requiere registro previo ni patente para ejercer la protección

Oaxaca demandará a Adidas por plagio de huaraches

El gobernador Salomón Jara se pronunció al respecto y anunció que su administración presentará una demanda contra la empresa alemana y el diseñador estadounidense de raíces mexicanas por el presunto uso no autorizado del nombre “Oaxaca” y el diseño de huaraches originarios de Villa Hidalgo Yalálag, comunidad que forma parte de la Sierra Norte.

Puntualizó que el Gobierno de Oaxaca trabajará en conjunto con esta comunidad, para iniciar el proceso legal y definir si hubo una violación a los derechos culturales del pueblo de Yalálag.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca exige la suspensión inmediata de la venta del modelo Oaxaca Slip-On

En tanto, la Secretaría de Cultura y Artes de Oaxaca emitió un comunicado exigiendo la suspensión inmediata de la venta del modelo Oaxaca Slip-On, un proceso de diálogo y reparación con la comunidad afectada, así como el reconocimiento público del origen cultural de los diseños apropiados.

Secretaría de Cultura condena la apropiación cultural

Por su parte, la Secretaría de Cultura manifestó su rechazo a la apropiación cultural cometida por la marca Adidas y el diseñador Willy Chavarría.

A través de su cuenta de X, Claudia Curiel, titular de la dependencia federal, subrayó que estas prácticas afectan los derechos colectivos de las comunidades originarias y ponen en riesgo el respeto debido a su patrimonio cultural, pilar esencial de su identidad y memoria histórica.