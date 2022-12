Con pobreza y violencia, así es la verdadera historia de Pinocho, el cuento clásico que popularizó Disney

Pinocho fue escrita por Carlo Collodi en el siglo XIX. | Foto: Getty Images.

En 1940, la compañía de dibujos animados, Disney estrenó uno de sus clásicos más populares: “Pinocho”. Por su parte, el cineasta mexicano, Guillermo del Toro, lanzó su propia versión de este cuento el pasado 24 de noviembre. Pero, ¿cuál es la verdadera historia de Pinocho que se narra en el clásico cuento italiano?

Pinocho, la historia original de Carlo Collodi

La historia original de Pinocho fue escrita por el italiano Carlo Collodi en el siglo XIX y en ella el autor buscaba acercar a los lectores a los problemas de esa época en Italia, como la pobreza y la desigualdad social.

En el texto original de Pinocho, Geppetto, el padre de Pinocho, no es relojero, sino carpintero y además no sólo es pobre, sino que no tiene nada que llevarse a la boca, lo que refleja las condiciones de pobreza y las dificultades para salir delante de aquel momento, aseguró Roberto Vezzani, de la Fundación Nacional Carlo Collodi a la BBC.

Tal como se lee en el texto:

“—¿Cómo se llama tu padre?

—Geppetto.

—¿Y qué hace para ganarse la vida?

—Ser pobre.

—¿Y gana mucho?

—Gana lo suficiente para no tener nunca un centavo en el bolsillo.”

Esto se debe a que, según Vezzani, a que “la historia fue escrita en un momento en el que la reunificación italiana había tenido lugar veinte años antes, y el país estaba sufriendo para encontrar la reunificación real y había mucha pobreza y muchos problemas sociales”.

“Geppetto sufre estragos para conseguir comida. Y Pinocho igual. La población italiana también experimentaba esos estragos. Esto se pierde en las versiones cinematográficas como en la de Disney”, indicó Vezzani.

Además, en el libro original de Pinocho, Geppeto es mostrado como un “tierno viejecito”, pero al mismo tiempo como “un verdadero tirano con los niños”.

Mientras que “Pepe grillo” o “Pepito grillo”, el personaje que funge como consciencia de Pinocho, no es el compañero y amigo de la marioneta, pues según la versión de Collodi, Pinocho mata a “Pepito” con un martillo de madera, cuando éste se encuentra sermoneándolo.

“Dichas estas últimas palabras, Pinocho saltó enfurecido y, agarrando del mostrador un martillo de madera, lo lanzó contra Pepito Grillo. Quizás no contaba con darle, pero desgraciadamente le dio, y por la cabeza, tanto que el pobre Grillo apenas tuvo el aliento para decir cri-cri-cri y quedar estampado contra la pared.”

También el hada del pelo turquesa es buena, pero ésta tortura a Pinocho haciéndole creer que ha muerto por su culpa.

“Aquí yace la niña del pelo turquesa que murió de dolor tras haber sido abandonada por su hermanito pinocho”

Inicialmente, Pinocho se publicó bajo en formato de serie en el “Giornale per i bambini” bajo el título “Historia de una marioneta”. Dos años más tarde se recopilaron todos los capítulos y se publicó el libro titulado “Las aventuras de Pinocho”.

De acuerdo con la BBC, Collodi sólo había planeado escribir 15 capítulos, cuando la Zorra y el Gato ahorcan a Pinocho de un gran roble para robarle sus monedas de oro.

Ahí el escritor narró:

“Y no tuvo aliento para decir más. Cerró los ojos, abrió la boca, estiró la pata y, dando una gran sacudida, se quedó tieso”.

Sin embargo, la presión de los lectores llevó al autor a escribir más capítulos de Pinocho, por lo que el escritor continuó escribiendo.

El verdadero éxito de Pinocho vino años después cuando Disney lanzó su versión del cuento clásico, no obstante, Collodi no vivió para verlo.