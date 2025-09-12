La verdadera imagen de Miguel Hidalgo: entre retratos inventados y mitos

GENERANDO AUDIO...

Hay muchas versiones sobre cómo era Miguel Hidalgo.

Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, mejor conocido como Miguel Hidalgo, es uno de los personajes más reconocidos en la historia de México, pues fue quien encabezó el movimiento de Independencia. Desde entonces, el también llamado “Padre de la Patria” ha sido representado en numerosas obras artísticas, así como en billetes y monedas.

De manera habitual, el cura de Valladolid aparece como un hombre alto, moreno, delgado, de cabello cano y con calvicie parcial, vestido con una sotana negra. Sin embargo, estas representaciones deben entenderse como interpretaciones, ya que Hidalgo nunca se realizó un retrato en vida.

“No tenemos ningún retrato de Hidalgo. El señor nunca fue con un pintor a que lo retrataran, a diferencia de Morelos”, aseguró Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.

Ávila compartió que lo que conocemos de su aspecto proviene de recreaciones hechas a partir de sus hermanos, con quienes compartía parecido físico, y de descripciones que llegaron incluso a lo caricaturesco.

“Lo que tenemos son algunos retratos que se hicieron de algunos de sus hermanos; usaron de modelo al hermano para representar a Hidalgo”. Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM

Pero ¿cómo era el verdadero rostro de Miguel Hidalgo?

La descripción física de Hidalgo más completa y confiable para los historiadores y artistas es la ofrecida por Lucas Alamán en su libro “Historia de México”, escrito entre 1849 y 1852.

Alamán describió a Hidalgo como un hombre “de mediana estatura, cargado de espaldas, de color moreno y ojos verdes vivos, la cabeza algo caída sobre el pecho, bastante cano y calvo”.

Jaime Olveda, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) destacó en una entrevista de 2023 que “la descripción de Alamán fue la base de muchas pinturas y esculturas”. Y agregó que la pintura de Antonio Serrano de 1831 y que se encuentra en el Museo Nacional de Historia, es una de las que más se acerca a la descripción de Alamán.

No obstante, es el retrato hecho por Joaquín Ramírez, en 1865, el que se usa de base para la imagen oficial de Hidalgo.

La vestimenta de Hidalgo surgió de una estatuilla

Sobre su vestimenta, Alfredo Ávila recordó la litografía realizada por Claudio Linati, pintor y litógrafo italiano, quien a comienzos del siglo XIX representó a Miguel Hidalgo con una apariencia estrafalaria: ropa morada, portando una espada curva de origen árabe, y luciendo un sombrero adornado con plumas de colores.

Sobre esta representación, el especialista destacó que se trata de una “imagen algo ridícula que está inspirada en una declaración de la Inquisición de comienzos del siglo XIX”, institución que ya había puesto bajo la mira a Hidalgo.

La litografía, explicó, proviene de la descripción de un testigo que aseguró: “Ah, sí, el señor Hidalgo anda con ropa morada, alfanje moruno, sombrero de plumas”. No obstante, el historiador Ávila puntualizó que no se sabe si esta versión buscaba desacreditar al “Padre de la Patria” o si realmente llegó a vestir de esa manera.

El académico de la UNAM agregó que esta peculiar vestimenta fue retomada tiempo después por Clemente Terrazas para crear la figurilla que actualmente se exhibe en el Castillo de Chapultepec, dentro del Museo Nacional de Historia, y que se considera la versión más cercana a la imagen real de Miguel Hidalgo.

El héroe envejecido

Con el tiempo, las representaciones de Hidalgo fueron transformándose. Se le pintó cada vez más viejo, aunque tenía 58 años, un hombre mayor para la época, con poco cabello en la parte superior de la cabeza, pero con melena larga, como símbolo de rebeldía, dijo Ávila.

“El poco cabello que tiene, lo tiene largo como para darle la característica de un hombre sabio” Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM

Entre mito e historia

La ausencia de un retrato fiel de Miguel Hidalgo abrió la puerta a interpretaciones, exageraciones y mitos que con el tiempo se volvieron tradición. Así, la imagen que hoy conocemos es más una construcción simbólica que un reflejo exacto de quien encabezó el inicio de la Independencia de México.