“Lagunilla. Los escenarios del gran regateo”, se expone en el Museo Archivo de la Fotografía

Son imágenes que parecen perdidas en el tiempo. Historias de chachareros, anticuarios, vestuarios estrafalarios y hasta tarántulas de broma que se dan cita cada ocho días en el mercado de La Lagunilla.

El fotógrafo Juan Pablo Cardona es el autor de las 49 imágenes en blanco y negro que integran la muestra “Lagunilla. Los escenarios del gran regateo”, la cual se expone en el Museo Archivo de la Fotografía.

“La Lagunilla es un mercado popular que tiene 120 años de existencia, haciendo lo mismo, que es circular al tiempo. Cada uno de los marchantes está dedicado a algo, hay el que está especializado en cristal, en iluminación, en música, en libros, en ropa. Cada uno se vuelve un experto en temas de material”, señala el fotógrafo.

Fueron nueve años los que Juan Pablo Cardona recorrió La Lagunilla domingo a domingo. En este tiempo retrató todo tipo de historias, la de Perla es una de ellas.

“Me acerco a ella y le digo Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Me dice, vengo a vender mi vestido de novia, me dice, me quiero deshacer de esto. Le dije ¿alguna razón especial? Y me dijo, me casé hace tres años y lo que me prometieron no fue lo que resultó”, cuenta Cardona.

Rubén Rosas acudió a la inauguración de la muestra. Tiene recuerdos muy especiales de este barrio ubicado en el Centro de la Ciudad de México.

“Ahí iba yo de chamaco con mi hermano a ver las chucherías, inclusive llegábamos a vender alguna que otra cosita y a veces a comprar; entonces La Lagunilla la llevo yo en el corazón, la llevo en la sangre”, destaca Rubén.

“Es increíble como esa parte de México se puede traducir en fotografías fuera del cliché que hemos visto en otro tipo de arte”, señala, por su parte, Eduardo Peraza, otro de los visitanes.

El dato: Esta exposición estará en el Museo Archivo de la Fotografía hasta enero del 2024. La entrada es gratuita.