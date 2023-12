Las cenizas de Cristina Pacheco serán llevadas a “un lugar cálido”, revela su hija

Cristina Pacheco será cremada. Foto: Cuartoscuro

La periodista y escritora mexicana Cristina Pacheco, quien falleció el pasado 21 de diciembre, será cremada y sus cenizas serán llevadas a un lugar cálido, reveló su hija Laura Emilia durante el velorio de su madre.

“La vamos a cremar y llevaremos los restos a un lugar cálido. A ella le gustaban mucho los lugares cálidos. No la playa porque no le gustaba el mar; le gustaba verlo, pero no meterse. Puede ser un lugar donde haya sol, donde crezcan plantas. Podría ser un bosque, no lo hemos pensado, tiene que ser un sitio donde haga calor”, expresó Laura Emilia Pacheco, durante el velorio de la periodista.

Laura Emilia compartió que su madre Cristina Pacheco enfrentó un cáncer muy agresivo. “Se fue tranquila y se fue luchando de una manera verdaderamente increíble. Los doctores y las enfermeras no podían creer cómo enfrentó un cáncer tan agresivo y tan rápido de una manera tan frontal. Finalmente, ella hizo lo que quiso y se fue tranquila”.

Las últimas semanas fueron particularmente difíciles para la periodista, quien renunció a sus proyectos periodísticos más destacados: los programas “Aquí nos tocó vivir” y “Conversando” en el Canal Once, así como su columna “Mar de Historias” en el diario La Jornada.

A sus 82 años, Cristina Pacheco seguía siendo una figura activa en el ámbito periodístico. Su hija destacó que, a pesar de la especulación sobre un posible retiro, Pacheco nunca consideró la jubilación o el cansancio como opciones.

La hija de Cristina Pacheco concluyó expresando su profundo pesar: “Me siento desolada, con una sensación de orfandad que no conocía. Cuando murió mi padre sufrí mucho. Me dolió mucho. Tampoco imaginaba que perder a mi madre fuera absolutamente devastador. Es devastador”.

Con la partida de Cristina Pacheco, México despide a una destacada figura del periodismo y la cultura, dejando un legado imborrable en la memoria de sus seguidores.