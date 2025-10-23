Las fechas clave para celebrar el Día de Muertos en México
El Día de Muertos en México no se limita al 1 y 2 de noviembre. Esta celebración, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se extiende del 27 de octubre al 2 de noviembre, con días dedicados a recibir, de acuerdo a las tradiciones mexicanas, distintas almas que regresan para reencontrarse con sus seres queridos.
¿Qué se celebra cada día del Día de Muertos?
- El 27 de octubre se espera la llegada de las mascotas fallecidas, consideradas parte de la familia
- El 28 de octubre se recuerda a quienes perdieron la vida en accidentes o de manera violenta
- El 29 de octubre está dedicado a las personas que murieron por causas naturales
- Los días 30 y 31 de octubre se reservan para los llamados “limbos”, niños que fallecieron sin haber sido bautizados
- El 1 de noviembre, conocido como Día de Todos los Santos, es cuando se reciben las almas de los niños
- El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, se honra a los adultos
Cada fecha tiene un significado propio dentro de una tradición que combina la cosmovisión indígena y la devoción católica.
Tradición que une la vida y la muerte
Durante estos días, las familias mexicanas montan altares y ofrendas, muchas de ellas espectaculares con flores de cempasúchil, fotografías, veladoras y los alimentos preferidos de los difuntos. Más que una conmemoración, es una celebración de la memoria, donde la muerte se concibe como una parte natural de la existencia.