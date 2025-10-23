Las fechas clave para celebrar el Día de Muertos en México

GENERANDO AUDIO...

Cada fecha del Día de Muertos tiene un significado en México. Foto: Lidia Rivera

El Día de Muertos en México no se limita al 1 y 2 de noviembre. Esta celebración, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se extiende del 27 de octubre al 2 de noviembre, con días dedicados a recibir, de acuerdo a las tradiciones mexicanas, distintas almas que regresan para reencontrarse con sus seres queridos.

¿Qué se celebra cada día del Día de Muertos?

El 27 de octubre se espera la llegada de las mascotas fallecidas , consideradas parte de la familia

se espera la llegada de las , consideradas parte de la familia El 28 de octubre se recuerda a quienes perdieron la vida en accidentes o de manera violenta

se recuerda a quienes perdieron la vida en accidentes o de manera violenta El 29 de octubre está dedicado a las personas que murieron por causas naturales

está dedicado a las personas que murieron por causas naturales Los días 30 y 31 de octubre se reservan para los llamados “limbos” , niños que fallecieron sin haber sido bautizados

se reservan para los llamados , niños que fallecieron sin haber sido bautizados El 1 de noviembre , conocido como Día de Todos los Santos , es cuando se reciben las almas de los niños

, conocido como , es cuando se reciben las almas de los niños El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, se honra a los adultos

Cada fecha tiene un significado propio dentro de una tradición que combina la cosmovisión indígena y la devoción católica.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Tradición que une la vida y la muerte

Durante estos días, las familias mexicanas montan altares y ofrendas, muchas de ellas espectaculares con flores de cempasúchil, fotografías, veladoras y los alimentos preferidos de los difuntos. Más que una conmemoración, es una celebración de la memoria, donde la muerte se concibe como una parte natural de la existencia.