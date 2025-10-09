GENERANDO AUDIO...

László Krasznahorkai dijo estar feliz y nervioso con el galardón. Foto: AFP

La Academia Sueca otorgó este jueves el Premio Nobel de Literatura al escritor húngaro László Krasznahorkai, reconocido por su estilo prolijo y su exploración de temas como la melancolía y el legado del comunismo.

El jurado destacó su obra “fascinante y visionaria” que, “en medio de un terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Un heredero de la tradición centroeuropea

Nacido en Gyula, en el sureste de Hungría, Krasznahorkai, de 71 años, se ha consolidado como “un gran escritor épico de la tradición centroeuropea que va de Kafka a Thomas Bernhard”. Según la Academia, su obra combina “el absurdo, el exceso grotesco y una mirada contemplativa de Oriente”.

El autor alcanzó notoriedad con su primera novela, “Tango satánico” (1985), publicada en español por la editorial Acantilado. En ella retrata la decadencia de un pueblo en la Hungría comunista a través de 12 extensos capítulos, cada uno formado por un solo párrafo.

Krasznahorkai describió su estilo como “la realidad examinada hasta la locura”. Sus frases largas y la ausencia de saltos de párrafo le han valido el calificativo de “obsesivo”.

La obra de László Krasznahorkai. Foto: AFP

“Estoy muy feliz, tranquilo y muy nervioso a la vez”, dijo el escritor en la radio sueca SR tras conocer el fallo.

Segundo húngaro en recibir el Nobel

Krasznahorkai se convirtió en el segundo escritor húngaro en recibir el Nobel, después de que Imre Kertész lo obtuviera en 2002. Entre sus obras más destacadas figuran “Melancolía de la resistencia” (1989) y “Guerra y guerra” (1999), ambas ambientadas en escenarios desolados de la era comunista.

La crítica Susan Sontag lo definió como “el maestro húngaro contemporáneo del apocalipsis, que inspira comparaciones con Gogol y Melville”. Por su parte, Steve Sem-Sandberg, miembro del comité del Nobel, subrayó “la belleza lírica y la ligereza” que emergen en su prosa sinuosa.

Influencias y mirada crítica a Hungría

El autor ha vivido en Alemania, Viena, Trieste y Budapest, y cita entre sus influencias a Franz Kafka, Jimi Hendrix y la ciudad japonesa de Kioto.

Aun así, Krasznahorkai mantiene una visión crítica sobre su país: “Hoy no queda esperanza en Hungría, y no solo por el régimen de Orbán”, declaró al diario Svenska Dagbladet este año.

Reformas en el Nobel

El año pasado, el Nobel de Literatura reconoció a la surcoreana Han Kang, la primera mujer asiática en recibirlo. La Academia Sueca ha intentado diversificar sus premiaciones tras las críticas por la sobrerrepresentación de hombres occidentales. Desde 1901, solo 18 de los 122 galardonados han sido mujeres.

Krasznahorkai recibirá el premio de 11 millones de coronas suecas (equivalente a un millón de dólares) el 10 de diciembre, durante la ceremonia encabezada por el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, en el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.