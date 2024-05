Los 3 poemas más buscados de Mario Benedetti en Google

Mario Benedetti posando en su casa de Montevideo el 7 de enero de 2007.

Hace 15 años, un 17 de mayo de 2009, el mundo de la literatura se envolvió en luto debido al fallecimiento del periodista, escritor, poeta y dramaturgo uruguayo, Mario Benedetti. Por ello, lo recordamos con algunos de sus poemas más buscados en Google.

A través de la herramienta del buscador, Google Trends, pudimos conocer cuáles son los poemas de Mario Benedetti que más buscan en México. Los resultados fueron consultados el 16 de mayo.

“No te salves”

El poema es uno de los más buscamos en México en los últimos 90 días, según Google Trends.

No te quedes inmóvil/ al borde del camino/ no congeles el júbilo/ no quieras con desgana/ no te salves ahora/ ni nunca/ no te salves/ no te llenes de calma/ no reserves del mundo/ sólo un rincón tranquilo/ no dejes caer los párpados/ pesados como juicios/ no te quedes sin labios/ no te duermas sin sueño/ no te pienses sin sangre/ no te juzgues sin tiempo

pero si/ pese a todo/ no puedes evitarlo/ y congelas el júbilo/ y quieres con desgana/ y te salvas ahora/ y te llenas de calma/ y reservas del mundo/ sólo un rincón tranquilo/ y dejas caer los párpados/ pesados como juicios/ y te secas sin labios/ y te duermes sin sueño/ y te piensas sin sangre/ y te juzgas sin tiempo/ y te quedas inmóvil/ al borde del camino/ y te salvas/entonces / no te quedes conmigo.

Un poema que músicos han inmortalizado en canciones como el dueto Mexicanto, conformado por el cantautor David Filio y el compositor Sergio Félix.

“La Madre Ahora“

Otro poema buscado en México de Mario Benedetti en los últimos tres meses en Google es el que dedicó Benedetti a su madre: “La Madre Ahora“.

“Táctica y estrategia“

“Táctica y estrategia” es otro poema del uruguayo muy socorrido en Google. Según Google Trends, el poema registró un aumentó en las búsquedas del último mes.

Mi táctica es/ Mirarte/ Aprender como sos/ Quererte como sos/

Mi táctica es/ Hablarte/ Y escucharte/ Construir con palabras/ Un puente indestructible/

Mi táctica es/ Quedarme en tu recuerdo/ No sé cómo ni sé/ Con qué pretexto/ Pero quedarme en vos

Mi táctica es/ Ser franco/ Y saber que sos franca/ Y que no nos vendamos/ Simulacros/ Para que entre los dos/ No haya telón/ Ni abismos

Mi estrategia es/ En cambio/ Más profunda y más/ Simple

Mi estrategia es/ Que un día cualquiera/ No sé cómo ni sé/ Con qué pretexto/ Por fin me necesites

¿Quién fue Mario Benedetti?

Mario Benedetti formó parte de la llamada Generación del 47 y recibió el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

El escritor nació en Paso de los Toros, Tacuarembó, en 1920, y falleció en Montevideo en 2009. Aunque fue famoso por sus poesías, Benedetti también escribió novelas, como “La Tregua” y “Gracias por el Fuego”; así como cuentos, ensayos y obras de teatro.

La película argentina basada en su novela “La Tregua” fue nominada al Oscar en 1974 como Mejor Película en Lengua Extranjera, mientras que cantantes como el español Joan Manuel Serrat y el uruguayo Daniel Viglietti han cantado sus poemas.