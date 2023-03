Cuando el mariachi estuvo cerca de extinguirse

Hace unos años el mariachi vivió uno de los momentos más tristes. Foto: Cuartoscuro

Fabián Rincón, fundador y director de la disquera CHR Records y director del Instituto Mexicano del Mariachi, reveló que hace unos años la música más representativa de México ante el mundo vivió uno de los momentos más tristes de la historia.

En entrevista con UnoTV, Fabián Rincón reveló que hace seis años, el mariachi vivió uno de sus momentos más tristes y negativos porque no había artistas de grabaran material nuevo de este género.

El director del Instituto Mexicano del Mariachi narró que recibió una llamada por parte de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, encargada de otorgar los Latin Grammy, porque en la categoría dedicada a este género no había artistas registrados.

“El Latin Grammy iba a eliminar la estatuilla del premio de ranchero mariachi, nos contactó y nos dijo ‘oigan es que no hay 20 inscripciones de música grabada’. Imagínate que no hay 20 discos de mariachi, si eso ocurre dos años seguidos se elimina el premio y ya no ya no se vuelve restaurar”. Fabián Rincón

El directivo musical explica que tras este llamado y el peligro inminente de desaparición de la categoría del mariachi de los Latin Grammy se generó todo un movimiento en búsqueda de salvar el emblemático género.

“Empezamos a buscar en Internet, en el Tenampa, en el Conservatorio de Música. Se sumaron estudios de grabación, ingenieros, músicos y todo mundo para hacer música de mariachi; muchos hicieron gratis su trabajo para salvar el género. (…) nos apoyaron algunos artistas poderosos internacionales como Bertín Osborne e hicimos todos sus éxitos de pop en mariachi y se convirtió en el disco número uno de ventas físicas de España”. Fabián Rincón

CHR y Fabián Rincón

Fabián Rincón es fundador y director de la disquera CHR Records una compañía discográfica que apoya el desarrollo de la música mexicana.

Rincón compartió que CHR Records fue fundada en 1972 por su padre Chucho Rincón quien comenzó con artistas como Chico Che y la Crisis, y Los Socios del Ritmo, y rápidamente se convirtió en el líder del mercado regional del sureste de México.

En la entrevista, Rincón también destacó la refundación de CHR Records hace 10 años y cómo la compañía ha continuado su éxito, trabajando con artistas como Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Marc Anthony y Camilo.

La industria de la música ha cambiado drásticamente desde los días en que CHR Records comenzó. Rincón explicó que en el pasado, si no había un gran presupuesto, no se podía hacer un disco. Además, sin un presupuesto para promoción, los artistas no podían ser promocionados. La introducción de la música digital y la destrucción de los soportes físicos cambió todo eso, y los artistas ahora tienen más proyección que nunca.

Fabián Rincón destacó la historia de la compañía discográfica y cómo se ha adaptado a los cambios en la industria musical para continuar generando grandes éxitos y apoyando el desarrollo de géneros como el mariachi y el regional mexicano.