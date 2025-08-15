Mexicano ganador del World Press Photo inaugura nueva exposición en la Basílica

GENERANDO AUDIO...

Foto: Iván Macías.

Iván Macías fue el mexicano ganador del prestigiado concurso de fotografía World Press Photo en 2021. Su fotografía titulada “Primer respondedor COVID-19”, fue la premiada con el segundo lugar en la categoría de Retrato de dicho galardón. Cuatro años después, y tras miles de tomas hechas, Iván vuelve a compartir su trabajo con una exposición que conjuga la fe y lo más primitivo del ser.

La nueva muestra fotográfica de Iván Macías, titulada: “Fuego y fe en Tultepec”, se presentará a partir de este fin de semana y hasta los primeros días de octubre en un sitio lleno de simbolismo. En entrevista con Unotv.com, el artista compartió todos los detalles de la que será su más reciente exposición.

“Fuego y fe en Tultepec”

Foto: Iván Macías.

Del World Press Photo a la Villa de Guadalupe

Movido por su interés en la fe, Macías se embarcó en esta nueva aventura creativa. “Empecé a desarrollar proyectos alrededor de la fe, como la Virgen, algunos lugares dentro de México donde se celebra de algunas formas diferentes esta fe que tenemos nosotros como mexicanos y uno de ellos fue Tultepec“, dijo.

“En Tultepec justo se celebra a San Juan de Dios el 8 de marzo y es una fiesta que de 1989 para acá ha ido evolucionando de una forma muy pomposa. En donde se prenden toritos llenos de pirotecnia y dan vueltas y cada vez es más grande y cada vez hay más toritos. Este año se contabilizaron más de 250 toritos que son de 2 o 3 metros y van miles de personas y se vuelve una locura. Hay quemados, yo me quemé por andar ahí metido”. Iván Macías, fotógrafo

Foto: Iván Macías.

De acuerdo con el creador y artista, una de las cosas que reflejan las 10 fotografías que se encontrarán expuestas en el Sistema Colectivo Metro es que esta celebración en Tultepec “se vuelve algo muy salvaje, es una forma para mi muy salvaje de representar esa gran fe que se tiene”.

“Para mí Tultepec se volvió un punto muy interesante de la fe que nosotros expresamos como mexicanos” Iván Macías, fotógrafo

A unas horas de inaugurar la exposición “Fuego y fe en Tultepec” y a cuatro años de aquel reconocimiento en el World Press Photo, en la multiplataforma de Unotv.com preguntamos a Iván, cómo influyó esto en su trabajo.

“2021 para mí fue el parte de aguas por haber ganado el World Press Photo en el segundo lugar en la categoría de retrato. A partir de ahí se me abrieron muchas puertas y más que nada los reflectores hacia mi trabajo, hacia lo que hago, a lo que realizo. Y también empezó otra etapa que ha sido muy enriquecedora personalmente”, contó Macías al preguntarle cómo influyó haber sido reconocido por uno de los concursos de fotografía más importantes del mundo.

Actualmente, Iván asegura estar en una etapa profesional mucho más profunda y por ello se ha enfocado en realizar proyectos que sean “mucho más documentales, que pudiera emocionar, que fueran más sociales”.

Foto: Iván Macías.

“A partir de ese año mi trabajo se ha enfocado en hacer y buscar historias que cuenten emocionalmente desde la perspectiva humana algo. Que nos dejen alguna reflexión, que nos ayuden a visibilizar algo de lo que estamos viviendo como sociedad, como humanidad. Entonces, mi trabajo se ha enfocado mucho hacia ese estilo, he tirado hacia allá y afortunadamente ha tenido buena recepción”. Iván Macías, fotógrafo

¿De qué trata la exposición “Fuego y fe en Tultepec”?

Esta muestra fotográfica invita a los pasajeros del Metro a descubrir una de las tradiciones más vibrantes y emotivas del país: la Feria de la Pirotecnia de Tultepec, Estado de México.

A través de 10 fotografías en gran formato, el espectador podrá experimentar de cerca este ritual festivo anual, donde enormes estructuras artesanales, conocidas como “toritos”, de hasta tres metros de altura, cubiertas de cohetes, recorren las calles acompañadas por una multitud entusiasta que baila, ríe y se entrega simbólicamente al fuego en un acto colectivo de devoción.

Foto: Iván Macías.

“La exposición ‘Fuego y fe en Tultepec’ no solo busca deslumbrar visualmente; también pretende conectar emocionalmente con el público y generar una reflexión sobre el valor de la pertenencia y la identidad cultural que caracteriza a nuestro país”, destacó Iván Macías.

¿Cuándo y dónde ver la nueva exposición de Iván Macías?

Fecha y lugar de “Fuego y fe en Tultepec” ¿Cuándo? Del 16 de agosto al 9 de octubre de 2025

Del 16 de agosto al 9 de octubre de 2025 ¿A qué hora? Horario del Sistema Colectivo Metro de la CDMX

Horario del Sistema Colectivo Metro de la CDMX ¿En dónde? Estación del Metro La Villa – Basílica, Línea 6

Estación del Metro La Villa – Basílica, Línea 6 Dirección: Calzada de Guadalupe, esquina con Calle Pino, Colonia Villa Gustavo A. Madero, Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX

¿Quién es Iván Macías?

Iván Macías es un fotógrafo reconocido por dedicar su carrera a contar historias profundas y humanas con su cámara. Fue el ganador del segundo lugar en la categoría de Retrato en el World Press Photo de 2021, por su fotografía titulada “Primer respondedor COVID-19”, la cual retrata a una doctora mexicana que se encuentra al final de su turno con las marcas dejadas por una máscara y gafas protectoras usadas durante la pandemia de virus SARS-CoV-2.

Foto: Iván Macías.

Su trabajo ha sido expuesto en Italia, Japón y México, publicado en diversos medios nacionales e internacionales, y ha participado como conferencista en universidades y museos.

Además, es embajador de fotografía para Sony y Honor, y fue nombrado por Forbes como uno de los 100 mexicanos más

creativos en 2021.