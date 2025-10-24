Mexicanos galardonados con el Premio Princesa de Asturias

México ha recibido varios premios Princesa de Asturias desde 1985. Foto: AFP

Son varios los mexicanos que han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias. Este año, el Museo Nacional de Antropología fue reconocido en una de sus categorías, reforzando la importancia del patrimonio cultural mexicano a nivel internacional.

Sin embargo, no ha sido la única institución que ha recibido uno de estos premios. Te presentamos la lista de ganadores mexicanos dentro de sus categorías. 

¿Qué son los Premios Princesa de Asturias? 

Entregados por la Fundación Princesa de Asturias desde 1980, son unos galardones otorgados anualmente en España. Su objetivo es honrar la labor científica, técnica, cultural, social y humana realizada por personas, instituciones o grupos de trabajo a nivel internacional, contribuyendo al progreso y bienestar de la humanidad. 

Categorías de los Premios Princesa de Asturias 

Actualmente, los premios se conceden en ocho categorías: 

  • Comunicación y Humanidades 
  • Deporte
  • Letras 
  • Ciencias Sociales 
  • Artes 
  • Concordia 
  • Investigación Científica y Técnica 
  • Cooperación Internacional 

Mexicanos que han recibido el Premio Princesa de Asturias 

La lista de ganadores mexicanos a este premio es larga. Recientemente el reconocimiento en la categoría de artes fue para la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide. También el Museo Nacional de Antropología fue considerado como uno de los lugares más importantes de Iberoamérica. También como referente global en el estudio de la humanidad, debido a su compromiso con la divulgación, la investigación y la preservación del patrimonio cultural.

Estas son las categorías con ganadores mexicanos al premio Princesa de Asturias

Investigación Científica y Técnica 

  • Emilio Rosenblueth, 1985
  • Pablo Rudomín, 1987
  • Marcos Moshinsky, 1988
  • Guido Münch, 1989
  • Francisco Gonzalo Bolívar 2 años después
  • Ricardo Miledi, 1999 
  • Arturo Álvarez-Buylla, 2011

Letras

  • Juan Rulfo, 1983
  • Carlos Fuentes, 1994
  • Graciela Iturbide, 2025

Ciencias sociales 

  • Colegio de México y Juan Iglesias Santos, 2001 

Concordia

  • Museo Nacional de Antropología, 2025

Cooperación Internacional 

  • José López Portillo, 1980 
  • Pedro Laín Entralgo y Fondo de Cultura Económica de México, 1989 
  • Revista Vuelta, 1993
  • La Universidad Autónoma de México, 2009
  • Alma Guillermoprieto, 2018
  • Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 2020

