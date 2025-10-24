Mexicanos galardonados con el Premio Princesa de Asturias

GENERANDO AUDIO...

México ha recibido varios premios Princesa de Asturias desde 1985. Foto: AFP

Son varios los mexicanos que han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias. Este año, el Museo Nacional de Antropología fue reconocido en una de sus categorías, reforzando la importancia del patrimonio cultural mexicano a nivel internacional.

Sin embargo, no ha sido la única institución que ha recibido uno de estos premios. Te presentamos la lista de ganadores mexicanos dentro de sus categorías.

¿Qué son los Premios Princesa de Asturias?

Entregados por la Fundación Princesa de Asturias desde 1980, son unos galardones otorgados anualmente en España. Su objetivo es honrar la labor científica, técnica, cultural, social y humana realizada por personas, instituciones o grupos de trabajo a nivel internacional, contribuyendo al progreso y bienestar de la humanidad.

Categorías de los Premios Princesa de Asturias

Actualmente, los premios se conceden en ocho categorías:

Comunicación y Humanidades

Deporte

Letras

Ciencias Sociales

Artes

Concordia

Investigación Científica y Técnica

Cooperación Internacional

Mexicanos que han recibido el Premio Princesa de Asturias

La lista de ganadores mexicanos a este premio es larga. Recientemente el reconocimiento en la categoría de artes fue para la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide. También el Museo Nacional de Antropología fue considerado como uno de los lugares más importantes de Iberoamérica. También como referente global en el estudio de la humanidad, debido a su compromiso con la divulgación, la investigación y la preservación del patrimonio cultural.

Estas son las categorías con ganadores mexicanos al premio Princesa de Asturias:

Investigación Científica y Técnica

Emilio Rosenblueth, 1985

Pablo Rudomín, 1987

Marcos Moshinsky, 1988

Guido Münch, 1989

Francisco Gonzalo Bolívar 2 años después

Ricardo Miledi, 1999

Arturo Álvarez-Buylla, 2011

Letras

Juan Rulfo, 1983

Carlos Fuentes, 1994

Graciela Iturbide, 2025

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Ciencias sociales

Colegio de México y Juan Iglesias Santos, 2001

Concordia

Museo Nacional de Antropología, 2025

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Cooperación Internacional