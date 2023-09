México Siglo XXI reúne a cinco mujeres exitosas del país, ésta es su historia

Ellas son las cinco mujeres presentes en México Siglo XXI. | Foto: MSXXI.

México Siglo XXI, el evento de Fundación TELMEX Telcel reunió este viernes a cinco mujeres exitosas del país: Katya Echazarreta, Nuria Diosdado, Diana Flores, Paola Longoria y Elena Reygadas. Todas ellas, compartieron ante miles de becarios el inicio de sus historias de éxito con la intención de inspirar a las personas a perseguir sus sueños.

5 historias de mexicanas exitosas

Katya Echazarreta, astronauta

La primera mujer mexicana en viajar al espacio, Katya Echazarreta, compartió con los becarios de México Siglo XXI cómo desde los 7 años de edad tomó la decisión de ser astronauta y viajar al espacio.

“Yo tomé la decisión a los siete años. A los siete años yo dije las palabras y desde los 7 años yo he trabajado para lograrlo. Y como me fascinaba tanto, me encantaba tanto, yo le dedicaba mucho tiempo después de la escuela, le pedía a mis maestros más libros, más tareas, llegaba para que me corrigieran esta tarea extra que yo ya les había pedido que no tiene nada que ver con lo que estábamos aprendiendo”. Katya Echazarreta, astronauta

No obstante, y a pesar de que, dice, se le facilitaban las matemáticas y otras disciplinas, fue cuando reprobó una materia que decidió hacia dónde dirigir su camino y estudiar ingeniería.

“Lo más interesante y es el momento más importante para mí, es cuando finalmente tomé mi primera clase de física y la reprobé. Ahí dije: ‘finalmente encontré algo tan difícil, que lo reprobé, aquí es, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo voy a hacer, porque a mí no me re prueban’”. Katya Echazarreta, astronauta

Elena Reygadas, chef

Elena Reygadas, quien fue reconocida este 2023 como la mejor chef del mundo y la primera mexicana en lograrlo, contó a los asistentes a México Siglo XXI cómo fue el camino que tuvo que recorrer para lograr encontrar su verdadera vocación y así sentirse feliz consigo misma.

“Viví en una familia donde la cocina era lo que nos unía y era lo que nos daba amor y sobre todo convivencia. Y yo desde niña, sin tener claro que es lo que quería ser con mi vida, sabía que era mi manera de vivir, de dar, expresarme, de estar unidos como seres humanos. Sin embargo, me tarde en entender que de eso quería hacer mi vida”. Elena Reygadas, chef

De acuerdo con la chef, su curiosidad la llevó a estudiar letras inglesas y filosofía, no obstante, después entendió que su verdadera pasión era la cocina.

“Fue conociendo mucho, que entendí que lo que más me gustaba era cocinar, aunque era lo que hacía de forma muy regular. Me tomó tiempo conocerme a mí misma para entender que es lo que más feliz me hacía”. Elena Reygadas, chef

Reygadas admitió que a pesar de la presión social y cultural, logró convencerse de que “lo que más disfrutas es lo que mejor vas a hacer”, y aseguró eso es “un indicador poderosísimo”.

“A veces la presión de qué estudias, a dónde vas, qué universidad, qué quieres ser, puede ser abrumador y sí me tardé, pero en un momento me quedó muy claro, que lo que más disfrutaba era cocinar. Estoy convencida de que siempre lo que más disfrutas es lo que mejor vas a hacer”. Elena Reygadas, chef

Nuria Diosdado, nadadora artística

Nuria Diosdado, quien es un referente de la natación artística y es la mujer con más preseas de doradas en Juegos Centroamericanos, asegura que su historia de éxito comenzó siendo aún un bebé y que tuvo dificultades para alcanzar el nivel de alto rendimiento.

“Yo llego a la alberca como un bebé porque mis papás decían ‘que mi bebé si se cae al agua sepa nadar y no se ahogue’. Por esa razón mis papás me meten a nadar y después dentro de la natación conozco la natación artística, antes conocida como nado sincronizado”. Nuria Diosdado, nadadora artística

“Pero en este mundo del nado sincronizado yo no avanzaba nada. Había niñas que llegaban y a los 2 meses ya pasaban los niveles y en mi caso no tenía eso y tampoco consideraba que fuera un deporte”, dijo Diosdado.

Sin embargo, la atleta mexicana destacó que ver a la Selección Mexicana competir en un Mundial la inspiró para poder ser “la mejor de México”.

“ Me tocó ver a la Selección Mexicana competir en un Mundial y darme cuenta que era el deporte que yo practicaba, que yo era una pequeñita de 8 a 9 años, pero que yo ahí me vi y me vi reflejada y dije ‘wow, quiero ser ellas’. Gracias a ese momento y cinco o seis años después de que yo había iniciado en este la natación artística, me obsesiono con mi deporte, me obsesiono con ser mejor y le digo a mis papás ‘quiero convertirme en la mejor de mi país. Quiero ir a unos Juegos Olímpicos”. Nuria Diosdado, nadadora artística

Nuria Diosdado dijo a los presentes que la familia es verdaderamente el vehículo para llegar a la meta”.

“Gracias a ellos descubro lo que quiero ser.17 años después de venirme de Guadalajara a la Ciudad de México para entrenar y estar en la Selección Nacional siguen siendo mi Pilar”. Nuria Diosdado, nadadora artística

Paola Longoria, raquetbolista

Paola Longoria, la raquetbolista mexicana narró cuál fue el camino que tuvo que recorrer para ganarle a la mejor raquetbolista del mundo Rhonda Rajsich.

“Llegué a los deportes porque siempre fui muy hiperactiva. Mi primer contacto con una raqueta fue de tenis a los 6 años y llegué al raquetbol por los campamentos de verano”. Paola Longoria, raquetbolista

Según Longoría, el raquetbol no era un deporte conocido en México, sin embargo, actualmente dice sentirse “muy orgullosa de haberlo puesto en los ojos de mucha gente, de poderle gritar que hay una mexicana liderando este deporte”.

Paola aseguró a los asistentes a México Siglo XXI que fue gracias a su trabajo de muchos años, que logró colocarse como la mejor del mundo.

“No empecé siendo la mejor, todo es un proceso de muchos años. Nunca me imaginé que podía llegar a los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, campeonatos del mundo, todo eso lo fui desarrollando a lo largo de los años”. Paola Longoria, raquetbolista

A los 18 años, Paola Longoria obtuvo la victoria de su primer US Open donde le ganó a quien en ese momento era la mejor raquetbolista del mundo.

“Le ganó a la mejor del mundo, a mi ídola, con la que toda la vida siempre dije ‘yo algún día quiero ser como ella, Rhonda Rajsich, y le ganó los 18 años, estaba ganando mi primer US Open, el torneo más importante del raquetbol del circuito profesional”. Paola Longoria, raquetbolista

Diana Flores, quarterback

Diana Flores, quien es quarterback y capitana del equipo mexicano de Flag Football y es también la primera jugadora de este deporte que tendrá objetos que formarán parte de la colección del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, contó cómo ha sido su camino al éxito en esta disciplina.

“Yo también empecé a jugar flag ball muy chiquita, a la edad de 8 años y llegué ahí en realidad por mi papá. Yo no sabía que era el fútbol americano, no sabía cómo se jugaba, pero yo recuerdo ver a estas chicas”. Diana Flores, quarterback

Flores contó que tuvo que enfrentarse a una serie de retos debido a que su deporte no era conocido y era predominantemente jugado por hombres.

“Fue esta lucha constante con todos estos ‘no’. No es un deporte para niñas, no porque estás muy chiquita para jugar, no eres lo suficientemente alta, no eres lo suficientemente fuerte, no puedes competir contra niños porque son mejores que tú, simplemente por el hecho de ser mujer”. Diana Flores, quarterback

A pesar de esto, la quarterback logró a los 16 años, después de haber competido en Estados Unidos y en México, su primera Selección Nacional.

Por ello, ahora busca con su labor abrir el camino a las nuevas generaciones de niñas y mujeres que quieran dedicarse al flag ball.