El doctor Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología de México, afirmó que recibir el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025 representa un reconocimiento al diálogo entre culturas y a la labor del museo como espacio de encuentro entre civilizaciones.

Durante una conferencia de prensa en Oviedo, España, el historiador expresó su gratitud por el galardón y resaltó que la distinción honra el trabajo de generaciones dedicadas a preservar el patrimonio cultural mexicano.

“Nos sentimos muy contentos en el Museo Nacional de Antropología de haber sido distinguidos con este importante reconocimiento. Es un verdadero honor”, dijo Saborit.

“Nuestras historias se funden y se enriquecen” en el Museo Nacional de Antropología e Historia

El director subrayó que el museo simboliza el punto de convergencia entre las civilizaciones que florecieron en Mesoamérica, y que su sentido está profundamente ligado a la historia compartida entre México y España.

“Absolutamente de acuerdo con el profesor Matos Moctezuma: nuestras historias se funden y se confunden y se enriquecen”, declaró.

Saborit recordó que el museo, inaugurado hace más de seis décadas, “reúne la cultura material de las civilizaciones que florecieron en lo que conocemos como América Media o Mesoamérica” y se asienta en el mismo territorio donde prosperó la última de ellas.

El museo como espacio democrático

Al ser consultado sobre la relevancia social del recinto, Saborit enfatizó que el Museo Nacional de Antropología es una institución cultural profundamente democrática, abierta a todos sin distinción.

“El museo es aún más democrático que el aula, porque no te pide un grado, y más que la biblioteca, porque ni siquiera te solicita identidad. Acudes con un acto de voluntad, con un deseo de conocer y entender mejor nuestro pasado”, afirmó.

El historiador añadió que el museo tiene como misión ofrecer un espacio de reflexión, encuentro y concordia, valores que son los que reconoce el Premio Princesa de Asturias.

Renovación y acercamiento con nuevas generaciones

Saborit detalló que el museo atraviesa un proceso de renovación estructural y conceptual, enfocado en fortalecer su infraestructura, ampliar su oferta expositiva y conectar con públicos jóvenes.

Explicó que el Museo Nacional de Antropología e Historia ha recuperado su afluencia tras la pandemia, alcanzando 3.7 millones de visitantes anuales, cifra que podría superar los cuatro millones en 2025.

“Queremos que las nuevas generaciones se acerquen al museo, que lo hagan suyo, que lo recorran y lo integren a su experiencia vital”, expresó.

“Ser mexicano es una manera de ser en el mundo”

Al cierre de la conferencia, el director reflexionó sobre la identidad mexicana y su vínculo con la historia que representa el museo.

“Ser mexicano es una manera de ser en el mundo, de preguntar al otro sobre su singularidad para entender la propia. Es una forma de imaginar nuevos futuros para todos nosotros”, concluyó.

Con este premio, el Museo Nacional de Antropología e Historia reafirma su papel como una de las instituciones culturales más relevantes de América Latina y un punto de encuentro para el diálogo y la concordia entre los pueblos.