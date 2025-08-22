Museo Universitario del Chopo llega a sus 50 años y la UNAM lo festeja así

GENERANDO AUDIO...

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) arrancó las celebraciones por los 50 años del Museo Universitario del Chopo, cuyo propósito es acompañar manifestaciones culturales surgidas en escenarios emergentes, reconocer estéticas disidentes y sostener un diálogo, aseguró el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Durante la ceremonia por el 50º aniversario del recinto, Lomelí Vanegas destacó que la conmemoración de este recinto invita a reflexionar sobre la función de este espacio como plataforma cultural, crítica y transformadora, y no como un actor neutral o sujeto a lógicas del espectáculo.

“La cultura no es ornamento, sino sustancia; no es simple ceremonia, sino campo de disputa; no es privilegio, sino derecho; y no debe estar destinada a imponer consensos, sino a estimular la pluralidad”, aseguró el rector de la UNAM.

Festejos de El Chopo

En este marco, tres de sus salas adoptaron los nombres de Elena Urrutia, Jorge Pantoja y José María “Chema” Covarrubias. Asimismo, se abrió la exposición “Era un árbol y se convirtió en un bosque. 50 años del Museo Universitario del Chopo”, que permanecerá abierta hasta el 7 de diciembre.

El Chopo es un puente entre la UNAM y los “excluidos”

El rector indicó que a lo largo de las cinco décadas de vida del Museo del Chopo, éste ha sido un vínculo entre la UNAM y sectores históricamente excluidos de la conversación cultural.

“Su relevancia no es únicamente patrimonial o simbólica, es pedagógica. Nos ha demostrado que otro modelo de museo es viable: uno donde el archivo es la herramienta crítica, la programación no es vertical y las juventudes no son un público pasivo, sino interlocutoras activas”. Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM

“Desde la UNAM, reafirmamos nuestro compromiso con este y con todos los recintos culturales de nuestra casa de estudios. Reconocemos su valor simbólico y material, y confiamos en su capacidad para seguir imaginando y creando horizontes posibles”, agregó Lomelí.

Por su parte, la coordinadora de Difusión Cultural, Rosa Beltrán Álvarez, recalcó que “este Museo ha tejido una red única de complicidades creativas, convirtiéndose en un modelo inspirador para repensar la difusión cultural, la producción artística, la formación no académica a través de sus talleres libres, y como madriguera de comunidades y exploraciones en torno al tiempo que vivimos”.

“El Chopo se nos presenta como ese espacio que toda gran universidad necesita, uno que nos recuerda que el conocimiento no sólo se produce en las aulas, sino también en lugares en donde la creación se atreve a preguntar, a desafiar y a imaginar futuros posibles”. Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM

Museo del Chopo, su historia

El Museo del Chopo es conocido por su estructura de hierro diseñada en Alemania a inicios del siglo XX y la cual fue trasladada a México durante el porfiriato.

A lo largo de su existencia, este recinto ha tenido varios usos como:

Pabellón de arte industrial

Sede del Museo Nacional de Historia Natural

Durante varios años fue un recinto silente, pero en 1975, con su reapertura como parte del patrimonio universitario, encontró su vocación: no solo resguardar objetos, dispositivos y discursos, sino dejarse interpelar y transformar por los paradigmas de cada época.

Desde entonces se ha consolidado como un campo de experimentación, innovación e intercambio, y ha sido una plataforma fundamental para la libertad cultural, política y social de México.

Su remodelación en 2010 marcó un punto de inflexión, explicó el rector. El museo fue renovado, ampliado y equipado con infraestructura tecnológica para fortalecer su producción curatorial, escénica y documental.