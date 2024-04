Día del Niño 2024, celébralo con esta “Ruta de museos para niños” en la CDMX

Descarga el mapa que preparamos para ti. | Foto: Shutterstock.

Este Día del Niño 2024 celebra a los más pequeños de la casa de una forma diferente y especial. En Unotv.com te presentamos una “Ruta de museos para niños” con la que podrás festejar a los niños y niñas, al mismo tiempo que aprenden y conocen cosas nuevas. Todo sin salir de la Ciudad de México.

Día del Niño en museos de la CDMX

Prepárate para celebrar junto a todos los peques este Día del Niño 2024 en tres increíbles museos que ofrecen experiencias inigualables para esta fecha tan especial. Así que, alista tus tenis y ropa más cómoda, una mochila con todo lo necesario para salir a explorar y no olvides llevar el mapa de “Ruta de museos para niños” que Unotv.com hizo para ti.

Mapa “Ruta de Museos para Niños”, descarga aquí:

Foto: Uno TV.

“Ruta de museos para niños“

Punto 1 | Papalote Museo del Niño

Foto: Cuartoscuro

El primer punto de esta “Ruta de museos para niños” es Papalote Museo del Niño, aquí encontrarás todos los datos que debes saber antes de tu visita y qué podrás encontrar en sus salas:

Papalote Museo del Niño: ¿Dónde se encuentra?: Av Constituyentes 268, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, C.P. 11100, Ciudad de México.

Av Constituyentes 268, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, C.P. 11100, Ciudad de México. ¿Cómo llegar?: si vas en Metro, las dos estaciones más cercanas son Constituyentes y Chapultepec.



Si bajas en Constituyentes, cruza Periférico por el puente peatonal y camina hacia el primer acceso del Museo.



Si bajas en Chapultepec, toma cualquiera de los dos camiones que te dejan en la entrada del Bosque: el que va a Periférico te deja en la entrada; el que llega a Av. de los Compositores te deja a la altura de México Mágico.



Dentro del Bosque, busca el camión gratuito de Papalote que circula de martes a domingo de 10:00 a 19:00 horas.

si vas en Metro, las dos estaciones más cercanas son Constituyentes y Chapultepec. Si bajas en Constituyentes, cruza Periférico por el puente peatonal y camina hacia el primer acceso del Museo. Si bajas en Chapultepec, toma cualquiera de los dos camiones que te dejan en la entrada del Bosque: el que va a Periférico te deja en la entrada; el que llega a Av. de los Compositores te deja a la altura de México Mágico. Dentro del Bosque, busca el camión gratuito de Papalote que circula de martes a domingo de 10:00 a 19:00 horas. ¿ Horarios?: martes a viernes de 10 a 18 hrs. sábado y domingo de 10:00 a 19:00

martes a viernes de 10 a 18 hrs. sábado y domingo de 10:00 a 19:00 ¿Costo?: Entrada al Museo: $240.00 / Entrada a Museo y Domo: $280.00

¿Qué hay en Papalote Museo del Niño?

En Papalote Museo del Niño encontrarás zonas temáticas interactivas en las que los niños podrán explorar, jugar y sobre todo aprender. Así como el domodigital donde proyectan audiovisuales increíbles en experiencias 360°, así como otras sorpresas.

El Festival de la Niña y el Niño

Con motivo del Día del Niño, el museo llevará a cabo su Festival de la Niña y el Niño, el cual contará con actividades para visitantes todas las edades y sus familias. Además, habrá sorpresas, cuentos, música, baile y juegos. El festival durará del 26 al 30 de abril.

Entre sus zonas temáticas están:

“Mi cuerpo”: podrás poner a prueba tus sentidos y conocerás cómo se conectan al cerebro para explorar el mundo que te rodea.

podrás poner a prueba tus sentidos y conocerás cómo se conectan al cerebro para explorar el mundo que te rodea. “México vivo”: aquí podrás descubrir algunas de las fascinantes especies que hay en nuestro país y lo que podemos hacer para protegerlas.

aquí podrás descubrir algunas de las fascinantes especies que hay en nuestro país y lo que podemos hacer para protegerlas. “Mi hogar y mi familia”: en este espacio podrás revivir en familia momentos que recordarán siempre, ya que tiene espacios y experiencias únicos.

en este espacio podrás revivir en familia momentos que recordarán siempre, ya que tiene espacios y experiencias únicos. “Mi ciudad”: aquí podrás explorar una gran ciudad que estimulará tus ganas de vivirla y mejorarla

aquí podrás explorar una gran ciudad que estimulará tus ganas de vivirla y mejorarla “Laboratorio de ideas”: en esta zona jugarás con diferentes materiales y herramientas para resolver retos y fortalecer tu creatividad.

El domo digital presenta:

“Más allá de la Tierra”: tiene una duración de 24 minutos y durante ese tiempo podrás visitar planetas gaseosos, lunas lluviosas y aterrizarás en un oasis llamado Tierra.

“Ardillas y avellanas, en busca del planeta perfecto”: tiene una duración de 25 minutos y junto a Nino y Lili, dos valientes ardillas, vivirás la experiencia de cómo estos dos personajes harán cualquier cosa por encontrar las avellanas más deliciosas del mundo, incluso intentar llegar a la Luna ¡y más allá! Con ayuda de León, el Búho, descubrirán cuál es el único lugar dónde se encuentra lo que tanto desean.

Foto: Lucía P. Castillo.

¿Por qué visitar Papalote Museo del Niño?

El Papalote Museo del Niño es el museo por excelencia para todas las infancias, y es que, desde su creación en 1993, este recinto cultural ha mantenido abiertas sus puertas para que todos los niños y niñas puedan explorarlo siempre bajo el lema “toco, juego y aprendo”.

Este museo está enfocado en empoderar a los pequeños para que a través del juego construyan su experiencia de aprendizaje. Mediante experiencias interactivas, busca fomentan el pensamiento crítico de los niños, impulsarlos a cuestionar todo, experimentar y dar rienda suelta a su curiosidad.

De acuerdo con sus integrantes, “Papalote Museo del Niño se ha convertido en un referente importante en materia de museos interactivos en México y América Latina, así como de experiencias de aprendizaje y diversión a través del juego para miles de familias, maestros y estudiantes mexicanos”.

Punto 2 | Universum, Museo de las Ciencias

Foto: Dirección General de Obras y Conservación UNAM

El segundo museo a visitar en esta ruta está al sur de la Ciudad de México, en el corazón de la icónica Ciudad Universitaria, aquí el Museo Universum te abrirá las puertas para disfrutar de la ciencia de forma diferente y atractiva. Esto es todo lo que tienes que saber:

Universum, Museo de las Ciencias ¿Dónde se encuentra?: Circuito Cultural de Ciudad Universitaria S/N, Coyoacán, C.U., Coyoacán, C.P. 04510 Ciudad de México

Circuito Cultural de Ciudad Universitaria S/N, Coyoacán, C.U., Coyoacán, C.P. 04510 Ciudad de México Horarios : lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs. Sábados y domingos de 9:00 a 18:00 hrs.

: lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs. Sábados y domingos de 9:00 a 18:00 hrs. ¿Costo?: Entrada general: $90.00



Menores de 12 años, estudiantes, docentes, personas con discapacidad, miembros del INAPAM, trabajadores y exalumnos UNAM con credencial vigente*: $80.00



Niños menores de 2 años no pagan boleto.



Costo extra por otras exhibiciones especiales

Entrada general: $90.00 Menores de 12 años, estudiantes, docentes, personas con discapacidad, miembros del INAPAM, trabajadores y exalumnos UNAM con credencial vigente*: $80.00 Niños menores de 2 años no pagan boleto. Costo extra por otras exhibiciones especiales ¿Cómo llegar?:

¿Qué hay en Universum Museo de las Ciencias?

Actualmente en Universum puedes disfrutar de exhibiciones en sus salas, así como increíbles exposiciones temporales y proyecciones que te acercarán de forma lúdica a las ciencias.

Exposiciones en salas y espacios:

“Mosaico de física”

“Tic tac de la vida”

“Cabina espacial”

“Jardín Universum”

Exhibiciones temporales:

“Dinosaurios entre nosotros”

“Tesoros fósiles y minerales de México”

Proyecciones:

“Aqua inmersión salvaje” (Realidad vitual)

Además, puedes encontrar demostraciones de física, actividades para niños, asistir a los viernes de ciencia e ir a las funciones de “El circo de las ciencias” y “El radio de Marie Curie”.

Nueva exposición de Universum “Tic tac de la vida”. | Foto: Universum. Diorama de la exposición “Dinosaurios entre nosotros”. | Foto: Uno TV. Foto: Lucía P. Castillo.

¿Por qué visitar Universum Museo de las Ciencias?

Universum, el museo de ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió sus puertas en 1992 con la intención de presentar diferentes temas de física, astronomía, matemáticas, biología y ecología a todos sus visitantes.

Cuenta con múltiples salas en las que se abordan además de los temas relativos a la ciencia, la historia y problemáticas de la Ciudad de México, así como tópicos referentes a la química y la sociología.

Lo interesante de Universum es que es un museo en constante transformación, ya que de forma continua abren sus puertas a exhibiciones únicas y espectaculares. Por ejemplo, en 1994 se montó una exposición donde se exhibían dos rocas lunares que la NASA le dio en resguardo. La mayor, la obtuvo Neil Armstrong en la misión Apolo 11. La otra la consiguió el astronauta Harrison en la misión Apolo 17.

Y en 2023 y hasta diciembre de 2024, se encuentra disponible la exposición “Dinosaurios entre nosotros”, realizada entre la UNAM y el American Museum of Natural History de Nueva York con el apoyo del North Museum of Nature and Science, Estados Unidos; el Philip J. Currie Museum, Canadá y el Museo de Ciencias, Universidad de Navarra, España, el cual muestra la conexión ininterrumpida entre los fascinantes dinosaurios que dominaron el planeta durante unos 170 millones de años y las aves modernas.

Además, cuenta con un espacio dedicado a niños entre 0 a 6 años, donde tienen la oportunidad de conocerse a sí mismos, lo que les rodea y, por supuesto, de jugar con la ciencia. Es el Espacio infantil.

Punto 3 | Yacuic, Museo Interactivo Infantil y Juvenil

Foto: Cuartoscuro.

Finalmente, la “Ruta de museos para niños” y celebrar este día tan especial en que se festeja a todos los peques, concluye en el nuevo museo de la alcaldía Iztapalapa, el Yacuic, Museo Interactivo Infantil y Juvenil. Aquí te damos todos los detalles para que disfrutes tu visita:

Yacuic, Museo Interactivo Infantil y Juvenil ¿Dónde se encuentra?: Acceso al Paradero, Los Ángeles, Iztapalapa, C.P. 09830 Ciudad de México.

Acceso al Paradero, Los Ángeles, Iztapalapa, C.P. 09830 Ciudad de México. ¿Cómo llegar?: Las estaciones más cercanas son la de Constitución de 1917 de la línea 8 del metro (color verde), y las del mismo nombre del Trolebús Elevado (línea 10) y el Cablebús (línea 2).

Las estaciones más cercanas son la de Constitución de 1917 de la línea 8 del metro (color verde), y las del mismo nombre del Trolebús Elevado (línea 10) y el Cablebús (línea 2). ¿Horarios?: Miércoles a domingo de 10:00 a 17:00 horas

Miércoles a domingo de 10:00 a 17:00 horas ¿Costo?: Entrada libre

¿Qué hay en | Yacuic, Museo Interactivo Infantil y Juvenil?

El lugar cuenta con espacios didácticos para niños y jóvenes. Es un recinto interactivo de ciencia y tecnología para niños y jóvenes.

En el museo hay cuatro salas didácticas:

“Diálogo y Acción”

“Ecosistemas y Biodiversidad”

“Crisis y Resiliencia”

“Sistema Solar y Cosmovisión”

Además, hay una librería del Fondo de Cultura Económica (FCE), un Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), así como espacios de estudio y lectura, salas para la realización de talleres, cafetería, espacios de recreación y un foro equipado para proyecciones, el cual lleva el nombre de Katya Echazarreta, la primera astronauta mexicana en viajar al espacio.

Foto: Cuartoscuro.

¿Por qué visitar Yacuic, Museo Interactivo Infantil y Juvenil?

Museo Yancuic es un espacio vivo, abierto a la imaginación y la reflexión en comunidad, localizado en la alcaldía Iztapalapa. Tiene el objetivo de brindar experiencias lúdicas, significativas e inspiradoras que se conecten con nuestro presente.

Su nombre proviene del náhuatl yancuic, que significa ‘nuevo’, término al que hace honor como un punto de encuentro único en su tipo, en el que niños y jóvenes de las escuelas, universidades y colonias circundantes participan activamente, compartiendo preguntas, apropiándose de los contenidos de sus salas y emprendiendo diversos caminos en busca de respuestas que contribuyan a desarrollar otros panoramas de su entorno.