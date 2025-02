Neil Gaiman, escritor de “Coraline” y “The Sandman”, es demandado por violación

GENERANDO AUDIO...

Neil Gaiman. | Foto: AFP.

El escritor británico Neil Gaiman, autor de “The Sandman” y “Coraline”, fue denunciado por violación, trata de personas y otros delitos por una mujer de Nueva Zelanda que presentó una demanda civil en su contra y la de su esposa, Amanda Palmer, debido a que, aseguró, fue agredida sexualmente en repetidas ocasiones mientras trabajaba como niñera de la pareja, así lo dio a conocer The Guardian, este martes 4 de febrero.

La mujer de nombre Scarlett Pavlovich presentó la demanda en un tribunal federal en Wisconsin, Massachusetts y Nueva York el lunes 3 de febrero, donde acusa a Gaiman de violación, coerción y trata de personas, y a su esposa de “procurar y presentarla a tal abuso”.

En la demanda, la exniñera del escritor alegó que conoció a la esposa de éste en Auckland, Nueva Zelanda en 2020, cuando tenía 22 años y se encontraba sin hogar y vivía en una playa. Por este motivo, Palmer invitó a Pavlovich a la casa de la pareja en la isla Waiheke, donde comenzó a hacer mandados para la pareja, cuidando a su hijo y ayudando con las tareas, hasta que finalmente se convirtió en la niñera de la pareja, reporta The Guardian.

Según las declaraciones de la víctima, primero Gaiman la agredió sexualmente una noche de febrero de 2022. Posteriormente, los asaltos continuaron, pero ella siguió trabajando para la pareja porque estaba en quiebra y sin hogar. Además de que, Gaiman le había dicho que le ayudaría en su carrera como escritora, alega la demanda.

Pavlovich también incriminó a la esposa del escritor, Amanda Palmer, en tanto que aseguró que ella sabía de los asaltos y que incluso le dijo que “más de una docena de mujeres le habían dicho en el pasado que Gaiman había abusado sexualmente de ellas”.

Según The Guardian, en la demanda se lee que los asaltos no se detuvieron hasta que Pavlovich le dijo a Palmer que se iba a suicidar. Motivo por el cual dejó a la familia y volvió a quedarse sin hogar. Sin embargo, los documentos dicen que Gaiman finalmente le pagó por su trabajo cuidando a la niña de la pareja y ayudó a cubrir su alquiler durante unos meses.

La exniñera afirmó en la demanda que Palmer sabía de los deseos sexuales de Gaiman y aun así se la presentó sabiendo que la asaltaría. Por tal motivo, Pavlovich alega que Gaiman y Palmer violaron las prohibiciones federales de trata de personas y busca una reparación de daños por al menos siete millones de dólares.

Al menos ocho mujeres acusan a Neil Gaiman de violación y agresión sexual

Las acusaciones hechas en la demanda por Pavlovich en contra Gaiman forman parte de los señalamientos realizados en contra del escritor en un artículo publicado por la revista New York Magazine en enero pasado. Las cuales, a su vez, se suman a otras incriminaciones hechas al autor de fantasía y ciencia ficción en septiembre de 2024.

En la investigación publicada por New York Magazine ocho mujeres acusan a Gaiman de violación y agresión sexual. Cuatro de estas mujeres ya se habían pronunciado en una serie de podcasts del medio británico Tortoise emitidos en julio.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, las mujeres que testifican en el artículo tenían unos 20 años de edad en el momento de los hechos y, en su mayoría, eran admiradoras del escritor.

Las mujeres que lo acusan denuncian relaciones sexuales no consentidas obtenidas por sorpresa o coacción, así como prácticas degradantes y sadomasoquistas. Además, afirmaron haber recibido dinero del agresor, sobre todo para pagar sesiones de psicoterapia.

Gaiman niega las acusaciones

Tras hacerse publicas las acusaciones en contra de Neil Gaiman, éste rechazó los señalamientos de violación y agresión sexual que pesan contra él, en el diario publico de su sitio web.

“En los últimos meses, he visto las historias que circulan en Internet sobre mí con horror y consternación. Hasta ahora me he mantenido callado, ambos por respeto a las personas que compartían sus historias y por el deseo de no llamar aún más atención a mucha información errónea. Siempre he tratado de ser una persona privada”, escribió.

[TE PODRÍA INTERESAR: Hallan sin vida al poeta mexicano Julio Trujillo en Inglaterra]

En su declaración, Gaiman, de 64 años, afirmó que nunca tuvo relaciones no consentidas:

“Estoy lejos de ser una persona perfecta, pero nunca he tenido relaciones sexuales no consentidas con nadie. Nunca”.

En su blog, el escritor también dijo que los mensajes que intercambió con las mujeres que hoy lo acusan son entre “dos personas que disfrutan de relaciones sexuales completamente consensuadas y queriendo verse nuevamente. En el momento en que estaba en esas relaciones, parecían positivas y felices en ambos lados”.

Admitió que “no estaba disponible emocionalmente mientras estaba disponible sexualmente”, lo que le hizo “descuidar los corazones y los sentimientos de las personas”.

“Algunas de las historias horribles que ahora se cuentan simplemente nunca sucedieron, mientras que otras han estado tan distorsionadas de lo que realmente ocurrió que no tienen relación con la realidad. Estoy preparado para asumir la responsabilidad de cualquier paso en falso que hice. No estoy dispuesto a darle la espalda a la verdad, y no puedo aceptar ser descrito como alguien que no soy, y no puedo y no admitiré hacer cosas que no hice”, concluye el escritor.

Cancelan a Neil Gaiman

Según AFP, a raíz de las primeras revelaciones, Disney anunció que había detenido la producción de la adaptación cinematográfica de la obra de Gaiman: “The Graveyard Book”.

Mientras que Prime Video, la plataforma de Amazon, anunció a finales de octubre de 2024 que la serie “Good Omens” terminaría con una tercera temporada reducida a un solo episodio de 90 minutos.

Además, The Guardian indicó que las editoriales Harpercollins y WW Norton, han dicho que no tienen planes de liberar sus libros en el futuro. Otros, incluido Bloomsbury, hasta ahora han declinado hacer comentarios.

También Dark Horse Comics anunció en enero que ya no lanzaría su serie ilustrada basada en la novela de Gaiman “Anansi Boys”. La séptima de ocho ediciones se lanzó a principios de ese mes.

En cuanto a Netflix, la compañía de streaming todavía tiene programado lanzar una segunda temporada basada en el “The Sandman”, pero la semana pasada anunció en un comunicado que sería la última, aunque no reconoció las acusaciones contra Gaiman.