La historia de Estefani, Javier y Daniel, los niños que con su banda de rock buscan ser la inspiración para futuros músicos

Estefani tiene 12 años, estudia la secundaria y se está convirtiendo en una virtuosa de la guitarra eléctrica… “Primero era un poco difícil, pero le fui agarrando el paso y ahora es más fácil y divertido”, confiesa la pequeña amante del rock and roll.

A sus 11 años, Daniel se está convirtiendo en un experto en batería: “Fue lento el proceso, pero ya vamos subiendo poco a poco, lo más dificíl de aprender fue tocar un redoble”, cuenta el joven músico.

Junto con Javier, Estefani y Daniel forman parte de una banda de rock and roll para chavitos de la escuela Rock’Ola.

“Yo no soy mucho de reguetón, más bien no me gusta, y está bien porque muchas veces hay música que es mala para la edad, es mejor tocar otras canciones”, señala Javier, el guitarrista de la banda.

La banda de rock para chavitos ofrece conciertos gratuitos en escuelas de nivel básico en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Edgar es el maestro de los niños que quieren inspirar a otros para que incursionen en el mundo de la música.

“Que conozcan el rock and roll, que conozcan el género, que conozcan el estilo, que inspiren a los niños a aprender a tocar un instrumento musical… Escuelas públicas y privadas, incluso el Instituto de la Juventud de Neza está apoyando este proyecto que es el rock (que es) historia y cultura y nos apoya yendo a los colegios a las escuelas oficiales”. Edgar Castillo / Maestro de música.

En el futuro, Estefani Ortíz quiere ser doctora y Daniel Vargas una estrella de rock, pero por ahora se divierten musicalizando la vida de otros niños.

“Vamos a tocar y la meta es motivar a más niños a que toquen un instrumento”, cuenta Estefani, mientras que Daniel afirma que es divertido ver cómo la gente los graba y bailan, a veces.

Maestro y padres de familia disfrutan los logros musicales: “Ahorita, como el maestro los involucra mucho en los eventos, y todo, se le ha quitado la pena, es más sociable; antes era más seria, más introvertida y ahorita en la escuela, igual, le echa muchas ganas por lo mismo que le gusta la música y le ha funcionado también en la escuela”, cuenta Nayeli Ortiz, madre de Estefani.