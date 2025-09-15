¿No fue Hidalgo? Matías Monteagudo, el verdadero “Padre de la Patria”

| 17:47 | Alberto Estrada | UnoTV
Matías Monteagudo fue pieza importante de la Iglesia.

Miguel Hidalgo es conocido como el “Padre de la Patria o Independencia”, pero para el escritor Francisco Martín Moreno quien debería ser reconocido bajo ese título es Matías Monteagudo.

“El ‘Padre de la Independencia’ de México se llama Matías Monteagudo y nadie sabe eso o muy pocas personas lo saben”.

Francisco Martín Moreno, escritor

Matías Monteagudo, mentor y patrocinador de Agustín de Iturbide, era clérigo y abogado de origen español y sería uno de los firmantes del Acta de de Independencia del Imperio Mexicano en 1821.

Matías Monteagudo, el poder de la Iglesia e Iturbide

El también escritor mencionó que Monteagudo fue inquisidor, regidor y la máxima autoridad clerical. Y recordó que Napoleón, emperador de Francia, invadió España en 1808, y el virrey Iturrigaray, de la Nueva España, decidió romper con los franceses, pero la confusión viene cuando él dice “vamos a separarnos por completo ya de España“.

Después se publicó la Constitución de Cádiz (1812), que era anticlerical, le quitaba los privilegios a la Iglesia, entre ellos, dinero, a lo que Monteagudo no estaba de acuerdo.

“Entonces derrocan al virrey, después ponen a otro y finalmente en 1821 viene la Independencia de México y Monteagudo nombra a Iturbide para consolidar la Independencia siempre y cuando se dejaran a salvo los intereses del clero”.

Francisco Martín Moreno, escritor

El historiador destacó que Iturbide, quien formó parte del movimiento de Independencia y después fue el primer emperador de México, siempre decía que “la Independencia de México se justifica porque fue la defensa de los intereses económicos y religiosos del clero católico”.

“Lo que hace Iturbide es lograr la independencia siempre y cuando no se aplicara la Constitución de Cádiz y la Iglesia se quedara con todos sus derechos y sus privilegios”, enfatizó Martín Moreno.

Así que Matías Monteagudo ayudó a Iturbide y buscó la Independencia como una forma de oposición a los vientos liberales que soplaban en España.

La historia de México está lleno de sangre y traiciones

El historiador enfatizó que el movimiento armado de la Independencia estuvo lleno de traiciones y fusilamientos, como el de Hidalgo, Allende, Morelos, en comparación de los padres fundadores de Estados Unidos.

“La historia de México está llena de sangre y traiciones”.

Francisco Martín Moreno, historiador

El escritor mencionó que por varias generaciones los mexicanos no hemos sabido contar lo que realmente aconteció en la guerra de Independencia, así como sus protagonistas.

Te recomendamos:

¿Qué se celebra el 16 de septiembre y a qué santo se festeja?

Cultura

¿Qué se celebra el 16 de septiembre y a qué santo se festeja?

Allende quiso envenenar a Miguel Hidalgo: los secretos detrás de la Independencia de México

Cultura

Allende quiso envenenar a Miguel Hidalgo: los secretos detrás de la Independencia de México

¿Cuál es el pasado de Miguel Hidalgo y cuál fue su papel en el Grito de Independencia?

Cultura

¿Cuál es el pasado de Miguel Hidalgo y cuál fue su papel en el Grito de Independencia?

El mural en honor a Alicia Matías, la ‘abuelita heroína’ de Iztapalapa

Cultura

El mural en honor a Alicia Matías, la ‘abuelita heroína’ de Iztapalapa

Etiquetas: