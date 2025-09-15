GENERANDO AUDIO...

Matías Monteagudo fue pieza importante de la Iglesia.

Miguel Hidalgo es conocido como el “Padre de la Patria o Independencia”, pero para el escritor Francisco Martín Moreno quien debería ser reconocido bajo ese título es Matías Monteagudo.

“El ‘Padre de la Independencia’ de México se llama Matías Monteagudo y nadie sabe eso o muy pocas personas lo saben”. Francisco Martín Moreno, escritor

Matías Monteagudo, mentor y patrocinador de Agustín de Iturbide, era clérigo y abogado de origen español y sería uno de los firmantes del Acta de de Independencia del Imperio Mexicano en 1821.

Matías Monteagudo, el poder de la Iglesia e Iturbide

El también escritor mencionó que Monteagudo fue inquisidor, regidor y la máxima autoridad clerical. Y recordó que Napoleón, emperador de Francia, invadió España en 1808, y el virrey Iturrigaray, de la Nueva España, decidió romper con los franceses, pero la confusión viene cuando él dice “vamos a separarnos por completo ya de España“.

Después se publicó la Constitución de Cádiz (1812), que era anticlerical, le quitaba los privilegios a la Iglesia, entre ellos, dinero, a lo que Monteagudo no estaba de acuerdo.

“Entonces derrocan al virrey, después ponen a otro y finalmente en 1821 viene la Independencia de México y Monteagudo nombra a Iturbide para consolidar la Independencia siempre y cuando se dejaran a salvo los intereses del clero”. Francisco Martín Moreno, escritor

El historiador destacó que Iturbide, quien formó parte del movimiento de Independencia y después fue el primer emperador de México, siempre decía que “la Independencia de México se justifica porque fue la defensa de los intereses económicos y religiosos del clero católico”.

“Lo que hace Iturbide es lograr la independencia siempre y cuando no se aplicara la Constitución de Cádiz y la Iglesia se quedara con todos sus derechos y sus privilegios”, enfatizó Martín Moreno.

Así que Matías Monteagudo ayudó a Iturbide y buscó la Independencia como una forma de oposición a los vientos liberales que soplaban en España.

La historia de México está lleno de sangre y traiciones

El historiador enfatizó que el movimiento armado de la Independencia estuvo lleno de traiciones y fusilamientos, como el de Hidalgo, Allende, Morelos, en comparación de los padres fundadores de Estados Unidos.

“La historia de México está llena de sangre y traiciones”. Francisco Martín Moreno, historiador

El escritor mencionó que por varias generaciones los mexicanos no hemos sabido contar lo que realmente aconteció en la guerra de Independencia, así como sus protagonistas.