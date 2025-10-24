Orgullo mexicano: Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias

GENERANDO AUDIO...

Graciela Iturbide gana el Premio Princesa de Asturias. Foto: Secretaría de Cultura

Graciela Iturbide, fotógrafa mexicana de 83 años, recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, uno de los reconocimientos culturales más importantes del mundo.

“Todo lo que fotografié a lo largo de mi vida me ha llenado el espíritu” Graciela Iturbide

El Premio Princesa de Asturias de las Artes reconoce la labor creativa en disciplinas como la arquitectura, danza, fotografía, música y teatro.

Previo a la ceremonia, Graciela Iturbide, así como los demás ganadores, se reunieron con la Reina Letizia de España, las princesas Leonor y Sofía de España y el Rey Felipe VI de España durante las audiencias de los premios “Princesa de Asturias” en el Hotel Reconquista.

Este año, los ganadores de las ocho categorías son:

Comunicación y Humanidades: Byung-Chul Han

Letras: Eduardo Mendoza

Ciencias Sociales: Douglas Massey

Artes: Graciela Iturbide

Deportes: Serena Williams

Concordia: Museo Nacional de Antropología e Historia (México)

Investigación Científica y Técnica: Mary-Claire King

Cooperación Internacional: Mario Draghi

Una mirada que capturó el alma de México

Graciela Iturbide nació en Ciudad de México el 16 de mayo de 1942. Inició sus estudios en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la intención de ser directora de cine, pero el encuentro con el fotógrafo Manuel Álvarez Bravo definió su destino. Entre 1970 y 1971 trabajó como su asistente y encontró en la fotografía su lenguaje definitivo.

Su obra Juchitán de las mujeres (1989) marcó un punto clave en su carrera al mostrar la fuerza y autonomía de las mujeres zapotecas de Oaxaca.

También documentó comunidades indígenas como los seri y viajó por América Latina, Europa, India y Madagascar, consolidando una trayectoria de relevancia internacional.

La fotografía como ritual

Para Graciela Iturbide, la fotografía representa un acto de observación y revelación.

“Un ritual. Salir con la cámara, observar, fotografiar los aspectos más mitológicos de las personas, luego ir a la oscuridad, desarrollarse, seleccionar las imágenes más simbólicas” Graciela Iturbide, ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025

Su estilo, centrado en el blanco y negro, busca lo trascendental en lo cotidiano, lo simbólico en lo real.

Trayectoria reconocida en todo el mundo

La obra de Graciela Iturbide ha sido expuesta en instituciones como el Centro Pompidou (París), el Getty Museum (Los Ángeles), el San Francisco Museum of Modern Art, el Philadelphia Museum of Art y la Barbican Art Gallery (Londres).

Su labor ha quedado reflejada además en varios volúmenes editoriales como:

Avándaro (1971), con textos de Luis Carrión

Graciela Iturbide: La forma y la memoria (1996), con textos de Carlos Monsiváis

Pájaros (2002), con textos de José Luis Rivas y Bruce Wagner

Graciela Iturbide: Eyes to Fly with / Ojos para volar (2006), con textos de Fabienne Bradu y Alejandro Castellanos

El baño de Frida Khalo (2009)

Graciela Iturbide: México-Roma (2011) o Graciela Iturbide: No hay nadie / There is no one (2011), con textos de Óscar Pujol

Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y doctora honoris causa por el Columbia College de Chicago y el San Francisco Art Institute, Iturbide ha recibido numerosos galardones a lo largo de su carrera, entre los que destacan: