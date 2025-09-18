Orquesta Carlos Chávez es nominada al Grammy Latino por obra de Giovanni Piacentini

GENERANDO AUDIO...

“Concierto para guitarra” compite en Mejor Composición Clásica Contemporánea.

La Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh), del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), fue nominada al Grammy Latino 2025 por la interpretación de la obra “Concierto para guitarra”, compuesta por Giovanni Piacentini. La pieza forma parte del disco digital “El llanto de la guitarra” y fue grabada bajo la dirección de Eduardo García Barrios, con la participación del reconocido guitarrista estadounidense Eliot Fisk.

La nominación es en la categoría Mejor Composición Clásica Contemporánea dentro de la 26ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos, cuya ceremonia se celebrará el 13 de noviembre de 2025.

¿Por qué está nominada la Orquesta Carlos Chávez?

La obra de Piacentini destaca por su fusión de géneros, ya que mezcla elementos del flamenco, la música clásica, los spirituals afroamericanos y el gospel, con referencias culturales mexicanas y sonidos que evocan la diáspora africana en América.

“El Concierto para guitarra rinde homenaje a Viola Liuzzo, madre y activista por los derechos civiles en Estados Unidos, asesinada por el Ku Klux Klan”. Roberto Rentería Yrene, coordinador nacional del SNFM

Además, la pieza se fortalece con la ejecución del guitarrista Eliot Fisk, discípulo de Andrés Segovia, quien aporta una interpretación profunda y emocional que potencia la composición.

¿Dónde se puede escuchar la obra?

El álbum “El llanto de la guitarra“, lanzado oficialmente en mayo de 2025, ya está disponible en plataformas de streaming como:

Spotify

Apple Music

YouTube Music

Tidal

Deezer

UDC Media Online (udcmediaonline.com)

¿Con quién compite en la misma categoría?

La pieza de Piacentini compite con dos producciones destacadas:

“Revolución Diamantina”, de la compositora mexicana Gabriela Ortiz , interpretada por la Filarmónica de Los Ángeles , bajo la dirección de Gustavo Dudamel .

, interpretada por la , bajo la dirección de . “Federico Alma Gitana”, de Marvin Camacho, ejecutada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, dirigida por el propio compositor.

Las votaciones finales para determinar al ganador comenzarán el 1 de octubre de 2025, y el resultado se dará a conocer durante la ceremonia oficial en noviembre.

¿Quién es Giovanni Piacentini?

Giovanni Piacentini es un compositor y guitarrista mexicano radicado en Estados Unidos. Su trabajo ha sido reconocido por su enfoque en la música contemporánea, y en esta obra en particular resalta la integración de estilos tradicionales con sonidos modernos para contar historias con profunda carga social y emocional.