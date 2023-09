¿Por qué Fernando Botero pintaba “gordos”?

Fernando Botero murió este viernes 15 de septiembre. | Foto: Getty Images.

Fernando Botero, quien murió este viernes 15 de septiembre a la edad de 91 años, fue un artista colombiano con predilección por los personajes voluminosos y una paleta de colores explosiva. De ahí que, la obra del pintor y escultor fuera conocida mundialmente por “pintar gordos”.

Pero, ¿por qué Botero pintaba “gordos”?

Fernando Botero no pintaba gordos, aseguran expertos en su obra, quienes sostienen que en realidad lo que hacía el artista era explorar figuras con volúmenes grandes y exagerados, que se han utilizado para representar la crítica política o el humor según la pieza.

De hecho, Botero siempre negó estar obsesionado con la gordura y aseguró que las voluminosas figuras de su obra eran, más bien, muestra de su gran interés por el volumen y la “sensualidad de la forma”.

“Nadie me cree, pero es cierto (…) No he pintado una gorda en mi vida. Me interesa el volumen, la sensualidad de la forma. Si pinto una mujer, un hombre, un perro o un caballo, lo hago con volumen. No es que yo tenga una obsesión con las mujeres gordas“, explicó en una entrevista

Fue justo la “sensual volumetría” de sus pinturas y esculturas, la que hizo que Botero hiciera una revolución estética, ya que, decía, “en el arte moderno la idea del volumen es tabú”.

También, con las curvas y los colores pastel de sus lienzos, Botero denunció la violencia que desangró a Colombia, incluyendo la muerte del narcotraficante Pablo Escobar.

Sus figuras corpulentas lo han visto abordar una amplia gama de temas que incluyen reinterpretaciones de pinturas de viejos maestros, escenas callejeras latinoamericanas, vida doméstica y retratos satíricos de figuras políticas. El volumen de sus personajes permite al artista enfatizar y resaltar ciertos rasgos, aumentando su impacto.

¿Cómo nació el estilo “boterista”?

Botero comenzó a pintar formas voluminosas durante su estancia en la Ciudad de México en 1956, cuando pintó una mandolina con una boca inusualmente pequeña, lo que hizo que el instrumento adquiriera proporciones exageradas.

Botero estaba entusiasmado con estas posibilidades aparentemente nuevas y eso encendió su exploración del volumen durante toda su vida, indica Google Arts & Culture.

¿Quién era Fernando Botero?

Fernando Botero fue hijo de un vendedor ambulante y una costurera. Durante su juventud quiso ser torero pero colgó el capote para dedicarse a la pintura y a los 14 años logró vender su primera acuarela, la cual era un matador, en las puertas de la plaza de toros de Medellín.

Después de trabajar como ilustrador en un diario local se mudó a Bogotá. Y cuando vendió suficientes cuadros para pagarse el pasaje viajó a Europa a estudiar la obra de artistas como Francisco de Goya, Diego Velázquez y Pablo Picasso.

En Madrid vendió dibujos en la puerta del Museo del Prado y más adelante pasó tiempo en Nueva York y Ciudad de México.

Su estilo figurativo iba a contramano del pop y del abstracto dominantes en la década de 1960, por lo que Botero tardó en ser apreciado.

En 1961 vendió su primera pintura al Museo de Arte Moderno de Nueva York, una Mona Lisa regordeta de manos diminutas.

Dos décadas después Botero ya era uno de los artistas latinoamericanos más famosos. Sus figuras rellenas cuelgan en los museos más importantes del mundo y sus esculturas han estado expuestas en las calles de París, Nueva York, Pekín y hasta en Giza, con las pirámides de Egipto.

Botero estuvo casado tres veces y su última esposa fue la escultora griega Sophia Vari. Uno de sus hijos fue ministro de Defensa de Colombia y acabó envuelto en un escándalo de corrupción en la década de 1990.

Trabajó hasta el final en sus estudios de París y Pietrasanta, una pequeña ciudad de la toscana italiana donde fundía sus esculturas.