¿Qué es la apropiación cultural y qué pasó con Adidas en Oaxaca?

La apropiación cultural, según el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM, citando al Diccionario de Cambridge, es “el acto de tomar o usar cosas de una cultura que no es la tuya, especialmente sin demostrar que entiendes o respetas esta cultura”.

Esto ocurre cuando se adoptan aspectos culturales sin un intercambio genuino, ignorando el significado original y el contexto cultural.

Este fenómeno puede manifestarse en ropa, comida, maquillaje, lenguaje e incluso en el tono de piel.

En un mundo globalizado y capitalista, la apropiación se agrava cuando se justifica el derecho a usar elementos culturales solo por existir, lo que afecta gravemente a las comunidades originarias, destaca la publicación de la UNAM.

La visión legal y social en México

La Cámara de Diputados de México explica, en un artículo publicado en julio de 2022 en su revista “Cámara”, que la apropiación cultural implica que una cultura dominante use elementos de una cultura no dominante sin respetar ni reconocer su contexto y significado.

En este sentido, la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, aprobada en 2021, protege los derechos de propiedad cultural, promueve el respeto al patrimonio indígena y establece sanciones contra la apropiación indebida.

Cuando hay apropiación cultural, los productos son modificados de su significado original y mostrados como creación propia del apropiador, lo que elimina cualquier posibilidad de reconocimiento social o beneficio económico hacia la comunidad que la ha creado y protegido.

Hay ejemplos de grandes compañías que han tomado creaciones y conocimientos culturales de comunidades para obtener un beneficio particular, como es el caso del pueblo mazateco en La Cañada de Oaxaca, que denunció a una marca australiana “porque plagió su huipil ancestral y presentó su diseño bajo el nombre de vestido estilo túnica con paneles de The Riders”, destaca la publicación de la Cámara de Diputados.

El caso Adidas y los huaraches de Oaxaca

Recientemente, el gobierno de Oaxaca y un legislador local denunciaron a la marca Adidas y al diseñador estadounidense Willy Chavarria por apropiación cultural. El lanzamiento del modelo “Oaxaca Slip On”, una reinterpretación de los huaraches tradicionales de Villa Hidalgo Yalálag, se hizo sin autorización ni reconocimiento a los creadores originales.

Isaías Carranza, diputado local zapoteco, señaló que Adidas y Chavarria “se apropiaron de un diseño único” de esta comunidad. Por su parte, el gobernador Salomón Jara anunció que buscarán acciones legales y convocó a la comunidad de Yalálag para denunciar esta acción.

Respuesta de autoridades culturales y exigencias

La Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca calificó como una “violación a los derechos colectivos” la adopción sin consentimiento de elementos culturales para fines comerciales. Por ello, exigió a Adidas suspender la venta del modelo “Oaxaca Slip On”, abrir un diálogo para reparar los agravios y reconocer públicamente el origen del diseño.

Este caso es parte de una serie de denuncias que México ha presentado contra marcas internacionales como Shein, Zara y Carolina Herrera por el uso no autorizado del arte de pueblos originarios, destaca la agencia AFP.