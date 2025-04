¿Qué es la Sábana Santa de Turín, la tela que envolvió el cuerpo de Jesús?

GENERANDO AUDIO...

Detalle de una copia del Santo Sudario de Turín. | Foto: Shutterstock.

Uno de las reliquias más relacionadas con la pasión y muerte de Jesús es la llamada “Sábana Santa de Turín”, la cual se encuentra, como su nombre lo indica en la ciudad italiana de Turín desde 1578 y fue propiedad de la casa de Saboya hasta 1982, cuando fue cedida a la iglesia católica.

Pero, ¿qué es la Sábana Santa de Turín y por qué es tan importante para la religión?

La “Sábana Santa de Turín” también conocida como “Santo Sudario” o simplemente la “Sábana de Turín” es un lienzo de lino tejido en forma de espiga, conservado en la Catedral de Turín.

De acuerdo con un artículo publicado en Aciprensa, el Santo Sudario tiene una medida de 4.42 por 1.13 metros y en él se contienen dos tipos de huellas: las que hacen referencia la Pasión de Jesús y las que han sido producto de la historia.

En ella se encuentran impresas el cuerpo y la cara de un hombre con una corona de espinas y está cubierto de manchas de sangre.

La tela apareció en 1357 en Lirey, Francia cuando, según la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), un caballero llamado Geoffroy de Charny dijo tener la preciada reliquia y antes de morir la entregó a monjes de su pueblo.

De acuerdo con lo narrado en el evangelio de Juan, Jesús fue envuelto en una tela con la que fue colocado en un sepulcro, tras sucumbir en la cruz.

“Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos tumbados. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar”. Evangelio de San Juan

Holograma de la Sábana Santa de Turín. | Foto: Shutterstock.

De acuerdo la casa de estudios, múltiples investigadores afirman que la Sábana Santa no es una obra artística y que no existe en la historia del arte ninguna imagen con sus características, por lo que no es una pintura.

Además, no se han encontrado en las fibras ni pigmentos, ni pinturas, tintes o manchas; y amplificaciones hechas por computadora demuestran que la imagen es única y tridimensional.

Pruebas de que la Sábana Santa de Turín perteneció a Jesús de Nazaret

El hombre de la fotografía

Una de las pruebas científicas más conocidas que se han hecho a la Sábana de Turín es la realizada por en 1898 por el fotógrafo Secundo Pina, quien fue el primero en descubrir que, al fotografiar el lienzo, en los negativos es posible apreciar la imagen del hombre que fue envuelto en él.

Tras su hallazgo, Pina fue acusado de manipulador, sin embargo, 30 años después se comprobó la veracidad de sus afirmaciones, según indica la publicación de Aciprensa.

Las marcas de la crucifixión

Posteriormente, en 1930 el cirujano Pierre Barbet realizó una serie de experimentos mediante los que concluyó que las marcas de los clavos en la Sábana Santa correspondían con las heridas de la crucifixión, pero destacando que éstas no estaban en las manos sino en las muñecas.

Este hecho era hasta entonces desconocido y encuentra correspondencia médica en que no podrían estar en las manos debido a que el peso del cuerpo provocaría que se desgarraran.

Rastros de sangre tipo AB

Otro descubrimiento fue realizado en 1978 por un equipo de 33 científicos de varias especialidades. Después de realizar cientos de pruebas, determinaron que las manchas de la Sábana de Turín eran de sangre humana tipo AB.

Y aseguraron que no se encontró ningún rastro de pintura o de otras sustancias químicas, indica la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Foto sin fecha del Santo Sudario. | Foto: AFP.

La tela tiene al menos dos mil años de antiguedad

Un articulo publicado en la revista especializada Heritage demostró que aplicar rayos X en la Sábana Santa se encontró compatibilidad con la hipótesis de ser una reliquia de 2000 años de antiguedad y no de tela medieval como indicó un estudio realizado en la década de 1980.

Coincidencias con la tortura

Un estudio publicado en 2024 reveló que las manchas presentes en la Sábana de Turín son consistentes con la tortura y crucifixión de Jesucristo, tal como se describe en los Evangelios.

Incidentes y cotroversias de la Sábana Santa

Esta reliquia ha sido objeto de múltiples incidentes y controversias a lo largo de la historia de la humanidad.

Uno de los accidentes a los que ha sobrevivido la Sábana de Turín fue un incendio registrado en 1200 y luego en 1532, el cual afectó severamente el tejido santo.

Posteriormente, la noche del 11 al 12 de Abril de 1997, la Sábana Santa sufrió el tercer incendio de su historia conocida.

Una de las controversias a las que más ha estado sujeto el Santo Sudario es su autenticidad y correspondencia en el tiempo y espacios de Jesús de Nazaret.

De hecho, un estudio realizado en 1988 puso en cuestión su autenticidad debido a que, según una datación con carbono 14, la sábana pertenece a los años 1260 y 1390, y no a hace dos mil años, como debería de ser para pertenecer a Jesús.

No obstante, un año después los investigadores explicaron que los resultados no eran fiables por determinados parámetros científicos sobre la muestra. Estos datos fueron refutados en 2022 cuando mediante rayos X se determinó que la tela sí tenía al menos dos mil años de antiguedad.