¿Qué no regalar este Día del Niño? Estos 6 juguetes ya pasaron de moda

Evita comprar estos juguetes. Foto: Cuartoscuro

Llegó el Día del Niño y con él, la clásica pregunta: ¿qué juguetes regalarles? Pero, cuidado, no todo será un éxito.

Muchos juguetes que en el pasado causaban furor, hoy están lejos de emocionar a los niños modernos, que han crecido entre pantallas, interactividad y contenidos digitales.

Si no quieres ver su regalo olvidado al segundo día, es momento de actualizar la lista. Aquí te contamos qué juguetes ya no son populares este 30 de abril.

¿Qué juguetes ya no son buena idea regalar en este Día del Niño?

De acuerdo con una pequeña encuesta realizada entre niñas y niños de 5 a 10 años, estos juguetes ya no están en su lista de deseos.

La mayoría prefiere experiencias que puedan compartir en video, jugar en línea o combinar con lo que ven en sus plataformas favoritas.

1. Muñecas y figuras sin interacción

Si no hablan, no se iluminan o no cuentan con muchas articulaciones, ya no sorprenden. Las muñecas tradicionales han perdido terreno frente a opciones más dinámicas y tecnológicas. Los niños buscan juguetes que reaccionen, cambien o tengan misiones para completar.

Las Barbies sin articulaciones no son las favoritas. Foto: Getty Images

2. Juguetes de cuerda o fricción

Sí, aquellos carritos o animales que caminaban después de girarles una llave ya no causan emoción. Hoy, los infantes prefieren juguetes con control remoto (como el famoso terreneitor), sensores o incluso que se manejen desde el celular.

3. Rompecabezas y juegos de mesa clásicos

Aunque tienen su valor educativo, ya no son la primera opción para jugar. Si no tienen una app complementaria o retos digitales, pierden atractivo frente a videojuegos o juegos interactivos en línea.

Los rompecabezas ya no figuran en la lista del top de juguetes. Foto: Cuartoscuro

4. Plastilina genérica

La plastilina sin marca o sin un concepto detrás (como sets para hacer comida o personajes), ya no atrapa tanto. Los kits tipo slime o arcillas con efectos especiales están ganando el terreno.

5. Juguetes de marca sin presencia digital

Si no salen en TikTok, YouTube o alguna serie popular, los niños ni los reconocen. Prefieren personajes virales como Tralalero Tralala, que dominan las pantallas, o figuras entrañables como Stitch, de la película Lilo & Stitch, que siguen cautivando a nuevas generaciones.

6. Pelotas simples

Una pelota sin luces, sin diseño llamativo o sin alguna función especial, probablemente se quede arrumbada. Hoy hay opciones que botan, brillan, ruedan solas o se conectan a apicaciones, y esas sí capturan su atención.

Las Pelotas Ya No Emocionan Como Antes. Foto: Cuartoscuro

Este Día del Niño, más que nostalgia, lo que cuenta es saber qué juguetes les emociona en el presente.

