¿Qué se celebra el 10 de junio y a qué santo se festeja? 

Efemerides del 10 de junio. Foto: Shutterstock

Cada 10 de junio, se recuerdan hechos históricos y figuras importantes que marcaron un precedente en sus respectivos ámbitos.

Efemérides del 10 de junio

De acuerdo con la UNAM, esta fecha destaca por dos acontecimientos relevantes: el fallecimiento del médico Salvador Zubirán y del músico Ray Charles.

En 1998 falleció Salvador Zubirán Anchondo

Originario de Cusihuiriachic, Chihuahua, Salvador Zubirán nació el 23 de diciembre de 1898. Fue una figura clave en el desarrollo de la medicina y la nutrición en México. Fundó y dirigió Cuadernos de Nutrición, una revista enfocada en promover hábitos alimenticios saludables.

Estudió en la Universidad Nacional de México, antes de su autonomía, donde obtuvo el título de Médico Cirujano en 1923. Además de su labor médica, fue rector de la UNAM entre 1946 y 1948. Su trayectoria se distinguió por su compromiso con la modernización del sistema de salud en el país.

En 2003 murió Alfredo Guati Rojo

Pintor mexicano del siglo XX, Alfredo Guati Rojo fue un defensor incansable de la acuarela como expresión artística. Aunque dominaba distintas técnicas del arte clásico, se inclinó por la acuarela, técnica que promovió a través de la enseñanza y de la fundación de un instituto de arte en la Colonia Roma.

Ante el rechazo de las galerías tradicionales, organizó exitosas exposiciones que dieron origen al Museo Nacional de la Acuarela en los años 60. Tras el sismo de 1985, el museo fue reubicado en Coyoacán, donde continúa operando. Guati Rojo expuso sus obras en diversos países y destinó gran parte de sus ingresos al mantenimiento del museo.

En 1836 murió André-Marie Ampère

Nacido en Lyon, Francia, en 1775, André-Marie Ampère fue un destacado físico y matemático. A temprana edad ya dominaba las matemáticas y, en 1801, inició su carrera académica como profesor de física y química. Más tarde, en 1809, se integró como profesor de matemáticas en la Escuela Politécnica de París.

Fue el creador de la “Ley de Ampère”, que explica la interacción magnética entre corrientes eléctricas. También acuñó el término “electrodinámica”, hoy conocido como electromagnetismo. Su legado fue tan influyente que, en 1881, el amperio fue nombrado unidad oficial de medida eléctrica en su honor.

En 2004 falleció Ray Charles

Ray Charles, nacido en Albany, Georgia, fue un influyente músico estadounidense ciego desde los siete años. Aprendió a leer y escribir música en Braille, y revolucionó la industria musical con su capacidad para combinar géneros como el rhythm & blues, jazz, gospel, country, pop y rock & roll.

A lo largo de su carrera, fue reconocido con múltiples premios, incluyendo el Grammy a la trayectoria artística en 1987 y un reconocimiento de la Rhythm and Blues Foundation en 1991. Entre sus temas más icónicos se encuentran I Got a Woman, Hallelujah I Love Her So, Hit the Road Jack y Unchain My Heart.

¿A qué santo se festeja el 10 de junio?

El santoral católico para este día incluye nombres como: San Asterio de Petra (resaltado por renunciar al arrianismo), San Amancio mártir, San Arecio mártir, San Bogumilo de Gniezno, San Censurio de Auxerre, San Itamar de Rochester, San Landerico de París, San Maurino abad, San Trípodes mártir.

San Asterio de Petra: Obispo del siglo IV, fue el primer cristiano en denunciar el arrianismo. Abandonó esa corriente y fue desterrado a Libia; regresó en el año 362

Otros santos importantes: San Amancio, San Arecio, San Censurio, San Itamar, San Landerico, San Maurino, San Trípodes, y beatos como Juan Dominici, Diana de Andaló, Eduardo Poppe, entre otros.