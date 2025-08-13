¿Qué se celebra el 14 de agosto y a qué santo se festeja?

GENERANDO AUDIO...

¿Qué se celebra el 14 de agosto? Foto: Shutterstock

Cada día en el calendario tiene su historia y el 14 de agosto no es la excepción, este día ha sido testigo de nacimientos, muertes y acontecimientos históricos que han marcado tanto a México como al mundo.

Efemérides en México

1770: Nace Mariano Matamoros

En la Ciudad de México nació Mariano Matamoros, sacerdote y héroe de la independencia, durante su labor religiosa en Jantetelco simpatizó con los movimientos independentistas. Tras ser denunciado, huyó a Izúcar y se unió a José María Morelos y Pavón, alcanzando el rango de coronel en la lucha por la libertad de México.

1838: Nace José Rosas Moreno

Originario de Lagos de Moreno, Jalisco, José Rosas Moreno es reconocido como el “Poeta de la niñez”. Fue escritor, periodista y fabulista mexicano, autor de obras dirigidas a los niños y fundador de varios periódicos de la época como El tío canillitas y La madre celestina.

1937: Creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

La CFE se fundó con el objetivo de proveer electricidad a todo México, sentando las bases de la infraestructura eléctrica nacional y contribuyendo al desarrollo industrial y social del país.

2005: Fallece Nicandro Puente

Prolífico pintor y muralista mexicano, Nicandro Puente dejó un legado en murales emblemáticos, incluyendo Tlatelolco, raíz y expresión de México y Homenaje a la mujer, su obra sigue siendo referente del muralismo comunitario.

Efemérides internacionales

1994: Fallece Elias Canetti

Escritor búlgaro de lengua alemana, Canetti fue autor de ensayos, novelas y obras de teatro. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1981, es recordado por obras como Masa y poder y Auto de fe.

1941: Nace David Crosby

Guitarrista y cantautor estadounidense, miembro fundador de The Byrds y Crosby, Stills & Nash, David Crosby se convirtió en un ícono del rock y la música folk. Participó en el mítico festival de Woodstock y fue incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Santo del día: San Maximiliano María Kolbe

En el ámbito religioso, el 14 de agosto se celebra a San Maximiliano María Kolbe, sacerdote franciscano polaco y mártir. Fundador de la Milicia de la Inmaculada, fue arrestado durante la Segunda Guerra Mundial y enviado al campo de concentración de Auschwitz.

En un acto de valentía y altruismo, se ofreció a morir en lugar de otro prisionero y fue ejecutado en 1941. Su canonización en 1982 lo convirtió en símbolo de heroísmo y amor al prójimo.