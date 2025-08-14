¿Qué se celebra el 15 de agosto y a qué santo se festeja?

GENERANDO AUDIO...

Santo del 15 de agosto; Asunción de la Santísima Virgen María. Foto: Getty Images

El Santo del 15 de agosto se decidió celebrar a Asunción de la Santísima Virgen María, esto en el siglo V, con el sentido de “Nacimiento al Cielo” o en la tradición bizantina, “Dormición” de Nuestra Señora.

En esta fecha también se festeja el Día Nacional de la Mujer Futbolista, así como el cumpleaños de famosos como Belinda y Alejandro González Iñárritu.

¿Qué se festeja el 15 de agosto?

El 15 de agosto se conmemora el Día Nacional de la Mujer Futbolista, el cual reconoce la labor deportiva de las mujeres y contribuye a la eliminación de prejuicios y estereotipos de género, el Senado aprobó por unanimidad dicha fecha.

¿Qué famosos cumplen años el 15 de agosto?

Jennifer Lawrence nació el 15 de agosto de 1990, en Estados Unidos

Ben Affleck nació el 15 de agosto de 1972, en Estados Unidos

Joe Jonas nació el 15 de agosto de 1989, en Estados Unidos

Belinda nació el 15 de agosto de 1989, en España

Alejandro González Iñárritu nació el 15 de agosto de 1963, en México

Historia sobre el Santo del 15 de agosto

La fiesta de la Asunción de la Virgen María se celebra en Roma desde mediados del siglo VII. Sin embargo, fue hasta el 1 de noviembre de 1950 cuando el Papa Pío XII proclamó oficialmente el dogma que declara que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma.

Este dogma está ligado a la fe en la “Resurrección de la carne” y en la “vida eterna”, que el Credo Apostólico reconoce como meta final de la vida cristiana.

Significado teológico

El privilegio de la Asunción se vincula directamente con la maternidad divina de María. Según la doctrina católica, la muerte y la corrupción del cuerpo son consecuencias del pecado.

Como María fue preservada de este, no era conveniente que su cuerpo experimentara corrupción. De ahí nace el misterio de su “Dormición” y su “Asunción al cielo”, que para los creyentes es motivo de esperanza y alegría: una criatura humana ya está en la presencia de Dios en cuerpo y alma.

Un destino compartido

El destino glorioso de María anticipa, según la fe cristiana, lo que tendrán todos los que vivan en unión con Jesús. Su cuerpo transfigurado es reflejo del cuerpo glorioso de Cristo, y la promesa es que los fieles compartirán esa misma gloria en el cielo.

Valor espiritual y compromiso

La Asunción no solo celebra la belleza del alma, sino también del cuerpo humano, creado como “muy bueno” según el Génesis. Este reconocimiento no es un llamado a evadir la realidad, sino a comprometerse con ella.

Tener la mirada puesta en la meta celestial impulsa a los creyentes a actuar con alegría, misericordia y servicio en la vida presente, atendiendo especialmente a los más frágiles.

La fiesta del Santo del 15 de agosto se ha convertido en un recordatorio de esperanza, consuelo y compromiso cristiano, reflejando en María el destino final que aguarda a todos los que viven en amor y fe.