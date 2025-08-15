¿Qué se celebra el 16 de agosto y a qué santo se festeja?

GENERANDO AUDIO...

Santo del 16 de agosto, San Roque. Foto: Getty

El Santo del 16 de agosto se decidió celebrar a San Roque, que de acuerdo con el portal de noticias de la iglesia católica en el mundo Aci Prensa nació en 1378, y a la edad de 20 años quedó huérfano de ambos padres.

En esta fecha también se festeja el Día Internacional del Animal Sin Hogar, así como el cumpleaños de famosos como Madonna y James Cameron.

¿Qué se festeja el 16 de agosto?

El 16 de agosto se conmemora el Día Internacional del Animal Sin Hogar, que en 2025 se festeja dicho día, ya que en realidad se celebra el tercer sábado de agosto. Es promovida por la Sociedad Internacional de los Derechos de los Animales, más conocida como ISAR por sus siglas en inglés, en más de 50 países y en 6 continentes.

La fecha tiene como objetivo concientizar sobre la problemática del abandono animal y promover la adopción, así como el cuidado de los animales sin hogar.

La sobrepoblación de animales de compañía y el abandono son la principal causa del abarrotamiento de los refugios y de la desgracia de millares de perros y gatos al año.

¿Qué famosos cumplen años el 16 de agosto?

Madonna nació el 16 de agosto de 1958, en Estados Unidos

James Cameron nació el 16 de agosto de 1954, en Canadá

Angela Bassett nació el 16 de agosto de 1958, en Estados Unidos

Timothy Hutton nació el 16 de agosto de 1960, en Estados Unidos

Evanna Lynch nació el 16 de agosto de 1991, en Irlanda

Historia sobre el Santo del 16 de agosto

El Santo del 16 de agosto, San Roque nació en 1378 en Montpellier, Francia, hijo del gobernador local. Quedó huérfano a los 20 años y decidió dedicar su vida a ayudar a los enfermos durante la epidemia de peste en Italia, curando a muchos solo con la señal de la cruz.

Enfermedad y milagro del perro

En Piacenza, mientras trabajaba en un hospital, contrajo la peste. Para no ser carga, se aisló en una cueva, donde un perro lo alimentó milagrosamente. Su dueño lo descubrió y le brindó cuidados hasta su recuperación.

Últimos años y muerte

San Roque regresó a Montpellier, pero fue arrestado por error y pasó cinco años en prisión, donde murió.

Culto y milagros

Su tumba se convirtió en lugar de milagros y su devoción se extendió rápidamente en Italia y Francia. Es invocado especialmente contra la peste.