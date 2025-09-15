¿Qué se celebra el 16 de septiembre y a qué santo se festeja?

GENERANDO AUDIO...

Efemérides del 16 de septiembre. Foto: Shutterstock

El 16 de septiembre es una fecha de gran significado para México y el mundo, este día conmemora eventos históricos, avances científicos y celebraciones religiosas que han marcado la historia.

1810: Inicio de la Independencia de México

La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo dio el famoso Grito de Dolores, convocando al pueblo a luchar contra el dominio español. Este acto marcó el inicio de una guerra que culminaría 11 años después con la independencia de México.

1853: Nace Albrecht Kossel

Médico y bioquímico alemán, Kossel fue pionero en el estudio de los ácidos nucleicos, componentes fundamentales del ADN y ARN. Por sus contribuciones a la genética, recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1910.

1893: Nace Albert von Szent-Györgyi Nagyrápolt

Bioquímico húngaro, conocido por descubrir la vitamina C y su papel en el metabolismo. Fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1937 por sus investigaciones en procesos bioquímicos.

1873: Nace Ricardo Flores Magón

Anarquista y periodista mexicano, líder del movimiento magonista que influyó en la Revolución Mexicana. A través de su periódico Regeneración, denunció las injusticias del régimen de Porfirio Díaz.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Allende quiso envenenar a Miguel Hidalgo: los secretos detrás de la Independencia de México]

1925: Nace B.B. King

Guitarrista y cantante estadounidense, conocido como el “Rey del Blues”. Con una carrera que abarcó más de seis décadas, dejó un legado imborrable en la música mundial.

Efemérides internacionales

1987: Firma del Protocolo de Montreal

Este tratado internacional busca la eliminación gradual de sustancias que agotan la capa de ozono. Gracias a su implementación, se ha observado una recuperación de esta capa protectora del planeta.

1965: Fundación de la Unión Internacional de Espeleología (UIS)

Organización dedicada al estudio y exploración de cavernas y formaciones subterráneas. El Día Internacional del Espeleólogo, celebrado el 16 de septiembre, honra a quienes se dedican a esta ciencia.

Santo del día

San Cornelio, Papa y San Cipriano, Obispo

Ambos fueron mártires del siglo III, San Cornelio fue Papa y defendió la unidad de la Iglesia, mientras que San Cipriano, obispo de Cartago, promovió la unidad y la disciplina eclesiástica. Juntos son celebrados por su valentía y fidelidad a la fe.